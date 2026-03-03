Рейтинг@Mail.ru
Европу ждет ад при продолжении эскалации на Ближнем Востоке, заявил Вучич
16:40 03.03.2026
Европу ждет ад при продолжении эскалации на Ближнем Востоке, заявил Вучич
Европу ждет ад в сфере энергетики при продолжении эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, ормузский пролив, европа, ближний восток, александр вучич, корпус стражей исламской революции
Европу ждет ад при продолжении эскалации на Ближнем Востоке, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. Европу ждет ад в сфере энергетики при продолжении эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Все в Европе будем в аду, если это продолжится. Для людей жизненно важно закрытие Ормузского пролива. Моя идея - принять меры для субвенций в предстоящий месяц, потому что не можем допустить, чтобы цены нефти и газа подскочили, больше нет газа. Катар закрыл вентиль", - сказал Вучич журналистам при осмотре реконструированного диспетчерского центра Электросетей Сербии.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа и поставляет на мировой рынок более 80 миллионов тонн СПГ в год.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива Brent уже торгуется выше 81 доллара за баррель.
Кроме того, командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари в понедельник пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
В миреОрмузский проливЕвропаБлижний ВостокАлександр ВучичКорпус стражей исламской революции
 
 
