Европу ждет ад при продолжении эскалации на Ближнем Востоке, заявил Вучич

Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа и поставляет на мировой рынок более 80 миллионов тонн СПГ в год.