Войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской области
ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих в зоне действия "Востока", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 03.03.2026
