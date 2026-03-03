В СР предложили ввести единые правила присвоения звания "Ветеран труда"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единые федеральные правила присвоения звания "Ветеран труда" и ежемесячно выплачивать каждому награждённому 10 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления единых на территории Российской Федерации требований к присвоению звания "Ветеран труда" и введения федеральной ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в фиксированном размере с ежегодной индексацией", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что звание "Ветеран труда" необходимо вручать гражданам, награжденным советскими и российскими орденами, медалями, почетными грамотами и благодарностями СССР и президента России , а также тем, кто имеет региональные награды, звания и почётные грамоты.

"Или награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу с трудовым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин", – добавил он.

Лидер партии рассказал, что, согласно проекту, звание также нужно предоставлять гражданам, начинавшим свою трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, а также всем россиянам со стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Кроме этого, по словам Миронова, предлагается установить ежемесячную выплату каждому "Ветерану труда" в размере 10 тысяч рублей.

Он напомнил, что в СССР такое звание учредили в 1974 году.

"Присуждали его за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, науке, культуре, образовании, здравоохранении. В 90-е годы присвоение "Ветерана" передали регионам. В разных отраслях и территориях появились свои правила. Постепенно система оказалась настолько забюрократизированной, что теперь получить его крайне сложно даже тем, кто всю свою жизнь отдал производству, работе в школе или в здравоохранении", – считает парламентарий.

По его мнению, действующая система создает слишком много искусственных барьеров.