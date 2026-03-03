На Украине трое врачей оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Трое врачей судебно-медицинской экспертной комиссии (МСЭК) на Украине оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным, сообщили в офисе генпрокурора.

По данным ведомства, фигуранты на основе поддельных медсправок незаконно оформили группу инвалидности 56 военнообязанным, 36 из которых выехали за границу.