Рейтинг@Mail.ru
На Украине трое врачей оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 03.03.2026 (обновлено: 19:16 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078281476.html
На Украине трое врачей оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным
На Украине трое врачей оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным - РИА Новости, 03.03.2026
На Украине трое врачей оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным
Трое врачей судебно-медицинской экспертной комиссии (МСЭК) на Украине оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:48:00+03:00
2026-03-03T19:16:00+03:00
в мире
украина
львов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_4cb6aeef18a0364675382f428b4c8e73.jpg
https://ria.ru/20260302/vengriya-2077926854.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7e9038e6354d17ed12257b263815c888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов
В мире, Украина, Львов
На Украине трое врачей оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным

Прокуратура: трое врачей МСЭК оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Кардиограмма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Трое врачей судебно-медицинской экспертной комиссии (МСЭК) на Украине оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным, сообщили в офисе генпрокурора.
"Франковская окружная прокуратура города Львова направила в суд обвинительный акт против трех врачей межрайонной МСЭК. По данным следствия, в 2022 году они оформляли военнообязанным поддельные документы о третьей группе инвалидности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным ведомства, фигуранты на основе поддельных медсправок незаконно оформили группу инвалидности 56 военнообязанным, 36 из которых выехали за границу.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации
2 марта, 15:55
 
В миреУкраинаЛьвов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала