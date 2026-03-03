На Украине трое врачей оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Трое врачей судебно-медицинской экспертной комиссии (МСЭК) на Украине оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным, сообщили в офисе генпрокурора.
"Франковская окружная прокуратура города Львова направила в суд обвинительный акт против трех врачей межрайонной МСЭК. По данным следствия, в 2022 году они оформляли военнообязанным поддельные документы о третьей группе инвалидности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным ведомства, фигуранты на основе поддельных медсправок незаконно оформили группу инвалидности 56 военнообязанным, 36 из которых выехали за границу.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.