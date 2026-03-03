Разрушительный удар по ВСУ: какие цели поразили российские войска

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ночные рейды Су-34, огненный шквал "Солнцепека" и точечные удары по наемникам — вот так ВС России отомстили неонацистам за атаки по мирным городам. Какие цели поражены — в материале РИА Новости.

НАТО без техники

Российские ВС атаковали объекты энергетики, используемые в интересах ВПК Украины, сообщило Минобороны.

"Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", — говорится в сводке.

За последние несколько дней уничтожены в том числе две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire, бронетранспортеры Stryker и М113 производства США, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.

Лишили ВСУ связи

Боевые расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили за февраль 40 спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

"Специалисты беспилотных систем и артиллерийские подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили за февраль 40 станций Starlink ВСУ, семь станций радиоэлектронной разведки и станции РЭБ, 66 антенн связи и усиления сигнала", — рассказал начальник огневого поражения.

Также он уточнил, что в Харьковской области было уничтожено до 68 украинских пунктов управления БПЛА.

Благодаря этим действиям российские силы беспилотных систем увеличивают свое превосходство в воздухе и минимизируют украинские террористические атаки на мирных жителей в приграничных регионах.

БПЛА разят противника

Прекрасно себя проявили силы беспилотных систем и на других направлениях.

Операторы ударных беспилотников группировки "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ.

"В результате ударов были уничтожены антенны, усилители сигнала и командные пункты. Это нарушило систему управления беспилотниками противника на данном участке фронта", — написали на сайте Минобороны.

Боевые расчеты БПЛА группировки "Центр" обеспечили продвижение штурмовых групп на Красноармейском направлении, уничтожив живую силу формирований ВСУ.

Дроноводы группировки "Днепр" поразили вражеские пункты управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны.

Неонацисты под "Солнцепеком"

Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

Операторы БПЛА обнаружили скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения штурмовых групп.

Прибыв на место, расчет боевой машины нанес удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.

Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом войск беспилотных систем.

Огненный град

Успешно атаковали противника артиллеристы и на других направлениях.

Расчеты "Градов" группировок войск "Запад" и "Днепр" накрыли позиции ВСУ, точно ударив по пунктам управления БПЛА, артиллерии и живой силе противника.

Бойцы Южной группировки уничтожили склад с боеприпасами и два наблюдательных поста ВСУ на Константиновском направлении.

Расчет САУ "Гвоздика" группировки "Восток" отработал по пункту управления дронами и опорным пунктам противника в Днепропетровской области.

Авиация бьет без промаха

Продолжают успешно действовать в зоне проведения СВО и российские летчики.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Атака проходила парами на малых высотах.

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес точный удар в ночное время суток по складу с боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток".