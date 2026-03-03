ВС России за месяц уничтожили 40 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мар - РИА Новости. Российские расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили за февраль 40 спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"Специалисты беспилотных систем и артиллерийские подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили за февраль 40 станций Starlink ВСУ, 7 станций радиоэлектронной разведки и станции РЭБ, 66 антенн связи и усиления сигнала", - сказал начальник огневого поражения.
Он уточнил, что в Харьковской области также было уничтожено до 68 украинских пунктов управления БПЛА. Таким образом российские силы беспилотных систем увеличивают свое превосходство в воздухе и минимизируют украинские атаки на мирных жителей в приграничных регионах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18