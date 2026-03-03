Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 03.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 03.03.2026 (обновлено: 12:12 03.03.2026)
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра"
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
днепропетровская область
россия, безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 360 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Новопавловка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360-ти военнослужащих, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
