ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 360 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.