ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 360 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три боевые... РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий "Центра" за сутки