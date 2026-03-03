Рейтинг@Mail.ru
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 03.03.2026 (обновлено: 22:51 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tramp-2078320910.html
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2026
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:44:00+03:00
2026-03-03T22:51:00+03:00
военно-морские силы сша
в мире
ормузский пролив
сша
персидский залив
дональд трамп
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078232089_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2234986d1867253dd4454706ee90963f.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078321203.html
ормузский пролив
сша
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078232089_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_01a688f9e40bf12423f0490cd0364e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военно-морские силы сша, в мире, ормузский пролив, сша, персидский залив, дональд трамп, корпус стражей исламской революции
Военно-морские силы США, В мире, Ормузский пролив, США, Персидский залив, Дональд Трамп, Корпус стражей исламской революции
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп

Трамп: США как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
"При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп распорядился выдать дешевую страховку для судов в Персидском заливе
Вчера, 22:46
 
Военно-морские силы СШАВ миреОрмузский проливСШАПерсидский заливДональд ТрампКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала