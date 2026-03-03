https://ria.ru/20260303/tramp-2078320910.html
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2026
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:44:00+03:00
2026-03-03T22:44:00+03:00
2026-03-03T22:51:00+03:00
военно-морские силы сша
в мире
ормузский пролив
сша
персидский залив
дональд трамп
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078232089_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2234986d1867253dd4454706ee90963f.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078321203.html
ормузский пролив
сша
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078232089_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_01a688f9e40bf12423f0490cd0364e92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военно-морские силы сша, в мире, ормузский пролив, сша, персидский залив, дональд трамп, корпус стражей исламской революции
Военно-морские силы США, В мире, Ормузский пролив, США, Персидский залив, Дональд Трамп, Корпус стражей исламской революции
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
Трамп: США как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив