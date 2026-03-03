Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
21:34 03.03.2026
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп призвал изо всех продолжать работу над урегулированием конфликта на Украине для достижения результата. РИА Новости, 03.03.2026
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине

Трамп призвал изо всех сил работать над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал изо всех продолжать работу над урегулированием конфликта на Украине для достижения результата.
"Все, что вы можете делать - это приложить максимум усилий", - сказал он журналистам на открытой части встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, комментируя работу над урегулированием конфликта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке
Вчера, 21:27
Глава Белого дома также признался, что в отсутствии урегулирования иногда винит одну из сторон, а иногда - другую, но подчеркнул, что и Москва, и Киев должны иметь возможность поддерживать друг с другом диалог.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп заявил, что урегулирование на Украине остается для него приоритетом
Вчера, 20:36
 
