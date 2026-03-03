https://ria.ru/20260303/tramp-2078313747.html
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп призвал изо всех продолжать работу над урегулированием конфликта на Украине для достижения результата.
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине
