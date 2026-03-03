Рейтинг@Mail.ru
США могут использовать испанские базы без одобрения Мадрида, считает Трамп
20:50 03.03.2026
США могут использовать испанские базы без одобрения Мадрида, считает Трамп
в мире, сша, иран, испания, педро санчес, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Испания, Педро Санчес, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Военные США могут просто прилететь на военную базу Испании и начать использовать ее для операции против Ирана без разрешения Мадрида, считает президент США Дональд Трамп.
"Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Мы могли бы использовать их базу, если захотим. Мы можем просто прилететь и воспользоваться ею. Никто не сможет запретить нам это сделать, но мы и не обязаны", - сказал Трамп, говоря об отношениях Вашингтона и Мадрида.
Трамп считает Испанию ужасным союзником США по НАТО
Вчера, 20:46
Ранее испанское издание Pais сообщало, что правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса готово принять возможные политические последствия отказа предоставить американским военным использование баз Рота в провинции Кадис и Морон в провинции Севилья для операции США в Иране.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Трамп обсудит с Мерцем ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 20:30
 
