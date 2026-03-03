https://ria.ru/20260303/tramp-2078081173.html
Трамп отказался от пресс-конференций в Овальном кабинете
Трамп отказался от пресс-конференций в Овальном кабинете - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп отказался от пресс-конференций в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп решил отказаться от практики напряженных пресс-конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами после того, как некоторые из... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:07:00+03:00
2026-03-03T07:07:00+03:00
2026-03-03T07:07:00+03:00
в мире
сша
великобритания
юар
дональд трамп
кир стармер
карл iii
politico
Трамп отказался от пресс-конференций в Овальном кабинете
Трамп решил отказаться от напряженных пресс-конференций в Овальном кабинете
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил отказаться от практики напряженных пресс-конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами после того, как некоторые из них напрямую попросили его об этом, поскольку ему самому уже наскучили такие "шоу" для прессы, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"В последние месяцы несколько лидеров, организующих визиты в Белый дом, просили не подвергать их столь длительному допросу со стороны прессы в Овальном кабинете", - пишет издание.
По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп
без проблем удовлетворил эту просьбу.
"Лидеры просили этого не делать, и он ответил: "Хорошо. Ладно", - сказал чиновник, добавив, что президенту "просто наскучила вся эта рутина".
Издание напоминает, что большинство глав государств тщательно готовились к встречам, понимая, что "участие в этом шоу было платой" за приглашение в Белый дом. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер
появился с письмом от короля Карла III
, чтобы разрядить обстановку, а президент ЮАР Сирил Рамафоса
привел с собой профессиональных игроков в гольф.
Трамп 28 февраля 2025 года публично отчитал Владимира Зеленского
в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина
. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.