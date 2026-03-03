Трамп отказался от пресс-конференций в Овальном кабинете

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил отказаться от практики напряженных пресс-конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами после того, как некоторые из них напрямую попросили его об этом, поскольку ему самому уже наскучили такие "шоу" для прессы, пишет газета Politico со ссылкой на источники.