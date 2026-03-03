https://ria.ru/20260303/tramp-2078053112.html
Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием на Совбезе ООН
Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием на Совбезе ООН - РИА Новости, 03.03.2026
Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием на Совбезе ООН
Первая леди США Меланья Трамп в понедельник поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:48:00+03:00
2026-03-03T00:48:00+03:00
2026-03-03T00:48:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
меланья трамп
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047592889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ef9ccbc202c653cddb14dc3c118ae33.jpg
https://ria.ru/20260302/oon-2078046787.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2078041435.html
сша
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047592889_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d03fa378c4920ba1e69d2c9a0b1bbe77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, иран, меланья трамп, оон, совет безопасности оон
В мире, США, Россия, Иран, Меланья Трамп, ООН, Совет Безопасности ООН
Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием на Совбезе ООН
Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН