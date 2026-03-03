Рейтинг@Mail.ru
Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием на Совбезе ООН - РИА Новости, 03.03.2026
00:48 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tramp-2078053112.html
Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием на Совбезе ООН
Первая леди США Меланья Трамп в понедельник поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:48:00+03:00
2026-03-03T00:48:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
меланья трамп
оон
совет безопасности оон
сша
россия
иран
2026
ru-RU
в мире, сша, россия, иран, меланья трамп, оон, совет безопасности оон
В мире, США, Россия, Иран, Меланья Трамп, ООН, Совет Безопасности ООН
© AP Photo / Alex BrandonМеланья Трамп
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Меланья Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп в понедельник поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН.
"Спасибо вам за теплый прием", - заявила она, председательствуя на Совбезе, обратившись к России, а также другим членам Совета Безопасности, в ходе заседания "Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта".
В Совет Безопасности всемирной организации сейчас входят Россия, Иран, Китай, США, Великобритания, Франция, Греция, Демократическая Республика Конго, Дания, Панама, Либерия, Сомали, Колумбия, Бахрейн и Латвия.
В понедельник первая леди США прибыла в штаб-квартиру ООН, чтобы возглавить заседание Совета Безопасности. Это событие станет первым случаем в истории, когда супруга главы американской администрации или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совета.
В миреСШАРоссияИранМеланья ТрампООНСовет Безопасности ООН
 
 
