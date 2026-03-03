Суд в Петербурге арестовал мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал на 5 суток мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Дениса Герасименко за совершение правонарушения, предусмотренного по ч.2 ст.20.2 (нарушение установленного порядка проведения митинга - ред.) КоАП РФ . Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что 11 декабря 2025 года Герасименко, находясь на крыше здания Роскомнадзора в составе группы лиц, провел публичное несогласованное мероприятие, желая выразить несогласие "с решениями уполномоченных органов о блокировке интернет-ресурсов, признанных запрещенными на территории Российской Федерации."

"Герасименко закрепил на карнизе здания баннер черного цвета с надписью белого цвета: "Роскомнадзор, запрети этот баннер", - сообщает пресс-служба.