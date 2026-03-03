Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге арестовал мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора
14:12 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/sud-2078190004.html
Суд в Петербурге арестовал мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора
Суд в Петербурге арестовал на 5 суток мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:12:00+03:00
2026-03-03T14:12:00+03:00
Суд в Петербурге арестовал мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора

Петербуржский суд арестовал мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал на 5 суток мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Дениса Герасименко за совершение правонарушения, предусмотренного по ч.2 ст.20.2 (нарушение установленного порядка проведения митинга - ред.) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - говорится в сообщении пресс-службы.
Установлено, что 11 декабря 2025 года Герасименко, находясь на крыше здания Роскомнадзора в составе группы лиц, провел публичное несогласованное мероприятие, желая выразить несогласие "с решениями уполномоченных органов о блокировке интернет-ресурсов, признанных запрещенными на территории Российской Федерации."
"Герасименко закрепил на карнизе здания баннер черного цвета с надписью белого цвета: "Роскомнадзор, запрети этот баннер", - сообщает пресс-служба.
В суде фигурант вину признал, в содеянном раскаялся, обещал, что больше такого не повторится.
Заголовок открываемого материала