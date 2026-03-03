https://ria.ru/20260303/sud-2078190004.html
Суд в Петербурге арестовал мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора
Суд в Петербурге арестовал мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора
Суд в Петербурге арестовал на 5 суток мужчину за баннер на крыше здания Роскомнадзора, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 03.03.2026
