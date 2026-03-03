Рейтинг@Mail.ru
11:23 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/strahovka-2078130858.html
NBC узнал, как изменится страховка морских перевозок в Ормузском проливе
2026-03-03T11:23:00+03:00
2026-03-03T11:23:00+03:00
в мире
ормузский пролив
сша
иран
nbc
всемирный банк
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
ормузский пролив
сша
иран
в мире, ормузский пролив, сша, иран, nbc, всемирный банк, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, NBC, Всемирный банк, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
NBC узнал, как изменится страховка морских перевозок в Ормузском проливе

NBC: страховка морских перевозок в Ормузском проливе может подорожать вдвое

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Страховка морских перевозок в Ормузском проливе может подорожать вдвое в связи с ростом напряженности в этом районе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные страхового брокера Marsh.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали пересматривать страховое покрытие, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
"В прошедшие выходные страховой брокер Marsh предположил, что в ближайшие дни цены на страховку могут вырасти на 50%. В связи с ростом напряженности и повреждением по меньшей мере одного нефтяного танкера глава отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh Global Маркус Бейкер (Marcus Baker), заявил, что, его прогнозам, стоимость страхования может вырасти на 100%", - говорится в сообщении.
Грузовые суда - основной транспортный элемент в мировой экономике, так как 80% товаров перевозится морским путём, отмечает NBC, ссылаясь на данные Всемирного банка.
Если сроки поставок увеличиваются в течение недель, то сырье и необходимые комплектующие части приходят с опозданием, что сказывается в первую очередь на деятельность производителей, а затем это начинают ощущать и потребители через задержки поставок, сокращение товарных запасов и рост цен, сказал в интервью телеканалу управляющий партнер Wasel & Wasel Махмуд Абувасель (Mahmoud Abuwasel).
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
В понедельник вечером советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
 
В миреОрмузский проливСШАИранNBCВсемирный банкКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
