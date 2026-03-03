https://ria.ru/20260303/sochi-2078270570.html
Повторное землетрясение произошло у Сочи из-за того, что за один раз не произошла вся разгрузка скопившегося в земной коре напряжения, сообщила РИА старший... РИА Новости, 03.03.2026
Эксперт объяснила землетрясение у Сочи
РИА Новости: второе землетрясение в Сочи произошло из-за напряжения земной коры
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Повторное землетрясение произошло у Сочи из-за того, что за один раз не произошла вся разгрузка скопившегося в земной коре напряжения, сообщила РИА старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
Глава Сочи
Андрей Прошунин ранее во вторник сообщил, что эпицентр землетрясения зафиксирован в акватории моря в 23 километрах от Сочи, толчки ощущались в нескольких районах курорта. По сообщениям сейсмослужбы, магнитуда составила 4,4 балла, добавил мэр. По его словам, пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно. Чуть позже произошло повторное землетрясение магнитудой 4,5, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. По данным мэра, при нем тоже никто не пострадал.
"Второе землетрясение случилось потому, что за раз не произошла вся разгрузка напряжения, и поэтому оно реализовалось в виде повторного толчка", - рассказала собеседница.
Она отметила, что далее возможны афтершоки.
По данным Геофизической службы РАН
, первое землетрясение зарегистрировано в акватории Черного моря
в 25 километрах от Сочи. По предварительным данным, магнитуда составила 4,6, глубина 3 километра, интенсивность в эпицентре 4 балла. Данные по второму землетрясению: глубина 10 километров, магнитуда 4,4, интенсивность колебаний 3-4 балла.