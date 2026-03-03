Эксперт объяснила землетрясение у Сочи

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Повторное землетрясение произошло у Сочи из-за того, что за один раз не произошла вся разгрузка скопившегося в земной коре напряжения, сообщила РИА старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.