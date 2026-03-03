Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
06:14 03.03.2026 (обновлено: 09:06 03.03.2026)
СМИ сообщили о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране
СМИ сообщили о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
СМИ сообщили о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране
Несколько зданий на ядерном объекте в Натанзе получили повреждения после атак со стороны США и Израиля, сообщил CNN. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:14:00+03:00
2026-03-03T09:06:00+03:00
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
СМИ сообщили о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране

CNN: cпутниковые снимки показали повреждения на ядерном объекте в Иране

© REUTERS / VANTORСпутниковый снимок ядерного объекта в Натанзе
Спутниковый снимок ядерного объекта в Натанзе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / VANTOR
Спутниковый снимок ядерного объекта в Натанзе
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Несколько зданий на ядерном объекте в Натанзе получили повреждения после атак со стороны США и Израиля, сообщил CNN.
"Спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе <...>. Согласно анализу изображений, проведенному CNN, повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания", — говорится в материале.

Как передает телеканал, они могли служить точками доступа для рабочих и транспорта к подземным сооружениям.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не видят признаков повреждения иранских ядерных объектов, включая АЭС в Бушере.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 555 человек.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
В миреИранСШАИзраильРафаэль ГроссиМАГАТЭБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против ИранаКрасный полумесяцАли ХаменеиВладимир Путин
 
 
