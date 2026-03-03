СМИ сообщили о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране

"Спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе <...>. Согласно анализу изображений, проведенному CNN, повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания", — говорится в материале.

Как передает телеканал, они могли служить точками доступа для рабочих и транспорта к подземным сооружениям.

Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.