СМИ сообщили о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Несколько зданий на ядерном объекте в Натанзе получили повреждения после атак со стороны США и Израиля, сообщил CNN.
«
"Спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе <...>. Согласно анализу изображений, проведенному CNN, повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания", — говорится в материале.
Как передает телеканал, они могли служить точками доступа для рабочих и транспорта к подземным сооружениям.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не видят признаков повреждения иранских ядерных объектов, включая АЭС в Бушере.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 555 человек.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00