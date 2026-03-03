Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/sk-2078252622.html
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.03.2026
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области, где пострадали люди, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:13:00+03:00
2026-03-03T17:13:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
волосовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474103_0:156:2822:1743_1920x0_80_0_0_1c65c9db65e6e397a82290c6280d74a5.jpg
https://ria.ru/20260303/kazan-2078213123.html
https://ria.ru/20260303/lenta-2078208424.html
ленинградская область
россия
волосовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474103_145:0:2677:1899_1920x0_80_0_0_35894b465c145e4fb631ba8f7dde95ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, волосовский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Волосовский район
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом

СК завел уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленинградской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области, где пострадали люди, сообщило региональное СУСК РФ.
ГУМВД сообщало, что ДТП произошло на 66-м километре трассы А-180 в Волосовском районе: столкнулись рейсовый автобус, следующий по маршруту №888, и такси. Тяжелые травмы получил водитель такси, а 11 пассажиров автобуса, в том числе 17-летний подросток, получили травмы средней и легкой степени тяжести.
Победительница конкурса красоты из Кирова Надежда Шустова после удара бокалом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Казани королеве красоты из Кирова изуродовали лицо в клубе
Вчера, 15:11
"Следственным отделом по Волосовскому району СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Вывеска на стена супермаркета сети Лента в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich
Вчера, 14:55
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВолосовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала