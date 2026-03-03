https://ria.ru/20260303/sk-2078252622.html
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области, где пострадали люди, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:13:00+03:00
В Ленинградской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом
