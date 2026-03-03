https://ria.ru/20260303/shvets-2078219483.html
Чемпион мира по боевому самбо Швец стал министром спорта и туризма ДНР
Чемпион мира по боевому самбо Швец стал министром спорта и туризма ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил нового министра спорта и туризма республики, им стал двукратный чемпион мира по боевому самбо Максим Швец, соответствующий указ РИА Новости Спорт, 03.03.2026
спорт
донецкая народная республика
денис пушилин
