Чемпион мира по боевому самбо Швец стал министром спорта и туризма ДНР
15:37 03.03.2026
Чемпион мира по боевому самбо Швец стал министром спорта и туризма ДНР
Чемпион мира по боевому самбо Швец стал министром спорта и туризма ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил нового министра спорта и туризма республики, им стал двукратный чемпион мира по боевому самбо Максим Швец, соответствующий указ РИА Новости Спорт, 03.03.2026
спорт, донецкая народная республика, денис пушилин
Спорт, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин и Максим Швец
Глава ДНР Денис Пушилин и Максим Швец
© Фото : Пушилин Д.В./Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин и Максим Швец. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил нового министра спорта и туризма республики, им стал двукратный чемпион мира по боевому самбо Максим Швец, соответствующий указ опубликован на сайте главы ДНР.
"Назначить министром спорта и туризма Донецкой Народной Республики Швеца Максима Николаевича", – говорится в указе.
Максим Швец – двукратный чемпион мира по боевому самбо, член комитета Народного совета по физической культуре, спорту и туризму, депутат Народного совета ДНР.
Футболисты "Шахтера" из ДНР приняли участие в турнире в Сербии
