В концертном зале "Москва" ответили на вопрос об отмене концерта Щербакова

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Концертный зал "Москва" не располагает информацией об отмене концерта комика Алексея Щербакова, запланированного ранее на 2 апреля, сообщили РИА Новости в концертном зале.

"Пока нет. Никакой точной информации по этому поводу нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, было ли отменено выступление комика 2 апреля.