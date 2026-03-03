Рейтинг@Mail.ru
В концертном зале "Москва" ответили на вопрос об отмене концерта Щербакова
11:41 03.03.2026
В концертном зале "Москва" ответили на вопрос об отмене концерта Щербакова
В концертном зале "Москва" ответили на вопрос об отмене концерта Щербакова
Концертный зал "Москва" не располагает информацией об отмене концерта комика Алексея Щербакова, запланированного ранее на 2 апреля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2026
В концертном зале "Москва" ответили на вопрос об отмене концерта Щербакова

У концертного зала "Москва" нет данных об отмене концерта Щербакова

Алексей Щербаков . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Концертный зал "Москва" не располагает информацией об отмене концерта комика Алексея Щербакова, запланированного ранее на 2 апреля, сообщили РИА Новости в концертном зале.
Как ранее выяснило РИА Новости, исходя из данных сервиса "Яндекс. Афиша", у Щербакова должны были пройти концерты 2 апреля в столичном концертном зале "Москва" и 8 октября в доме культуры Обнинска. Выступления до сих пор числятся в списке концертов комика, но приобрести билеты невозможно. На официальном сайте комика есть лишь одно выступление, запланированное на 8 января 2027 года в Твери. Однако даже на этот концерт невозможно приобрести билеты.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сабуров заговорил после запрета на въезд в Россию: "Все из-за…"
26 февраля, 10:29
"Пока нет. Никакой точной информации по этому поводу нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, было ли отменено выступление комика 2 апреля.
Алексей Щербаков - комик, юморист и видеоблогер. Родился 15 декабря 1988 года в Зеленограде. Известен как резидент YouTube-канала LabelCom и участник различных шоу. Позднее стал основным резидентом шоу Stand Up на телеканале ТНТ.
Кроме того, Щербаков является одним из основных участников шоу "Что было дальше?" вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию, причины задержания
25 февраля, 18:26
 
