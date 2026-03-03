Концерты комика Щербакова в России пропали из афиш

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Концерты комика Алексея Щербакова пропали из афиш, билеты приобрести невозможно, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Больше нет!" - говорится во всплывающем сообщении в разделе афиши при попытке выбрать другие выступления.
Исходя из данных сервиса "Яндекс. Афиша", у Щербакова должны были пройти концерты 2 апреля в столичном концертном зале "Москва" и 8 октября в доме культуры Обнинска. Выступления до сих пор числятся в списке концертов комика, но приобрести билеты невозможно.
Алексей Щербаков - комик, юморист и видеоблогер. Родился 15 декабря 1988 года в Зеленограде. Известен как резидент YouTube-канала LabelCom и участник различных шоу. Позднее стал основным резидентом шоу Stand Up на телеканале ТНТ.
Кроме того, Щербаков является одним из основных участников шоу "Что было дальше?" вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.
