Футболистки сборной России потерпели разгромное поражение от команды Ганы
Футболистки сборной России проиграли команде Ганы со счетом 4:0