Футболистки сборной России потерпели разгромное поражение от команды Ганы
Футбол
 
17:38 03.03.2026
Футболистки сборной России потерпели разгромное поражение от команды Ганы
Футболистки сборной России потерпели разгромное поражение от команды Ганы - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Футболистки сборной России потерпели разгромное поражение от команды Ганы
Женская сборная России по футболу уступила команде Ганы в товарищеском матче, который прошел в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
спорт, оаэ, россия, гана, юрий красножан
Футбол, Спорт, ОАЭ, Россия, Гана, Юрий Красножан
Футболистки сборной России потерпели разгромное поражение от команды Ганы

Футболистки сборной России проиграли команде Ганы со счетом 4:0

© Пресс-служба женской сборной России по футболуФутболистки сборной России
© Пресс-служба женской сборной России по футболу
Футболистки сборной России. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Женская сборная России по футболу уступила команде Ганы в товарищеском матче, который прошел в ОАЭ.
Встреча в Шардже завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной Ганы. Дублем отметилась Дорис Боадува (18-я и 33-я минуты), мячи также забили Стелла Ниамекье (8) и Аджегипена Закария (88).
В рамках тренировочного сбора в ОАЭ у россиянок также запланирован матч против команды и Гонконга (6 марта). Сбор завершится 7 марта.
Ранее главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе ОАЭ. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ
28 февраля, 22:03
 
ФутболСпортОАЭРоссияГанаЮрий Красножан
 
