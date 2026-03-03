Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" по буллитам уступил "Салавату Юлаеву"
Хоккей
 
15:05 03.03.2026
"Адмирал" по буллитам уступил "Салавату Юлаеву"
"Адмирал" по буллитам уступил "Салавату Юлаеву"
Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T15:05:00+03:00
2026-03-03T15:05:00+03:00
хоккей
спорт
владивосток
анонсы и трансляции матчей
евгений кузнецов
либор шулак
адмирал
салават юлаев
владивосток
спорт, владивосток, анонсы и трансляции матчей, евгений кузнецов, либор шулак, адмирал, салават юлаев, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владивосток, Анонсы и трансляции матчей, Евгений Кузнецов, Либор Шулак, Адмирал, Салават Юлаев, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Адмирал" по буллитам уступил "Салавату Юлаеву"

"Адмирал" по буллитам уступил "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Евгений Кузнецов (46-я минута), который также реализовал победный буллит. У "Адмирала" отличился Либор Шулак (40), который продлил результативную серию (3 гола + 6 передач) до шести матчей.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 марта 2026 • начало в 12:30
Закончен (Б)
Адмирал
1 : 20:1
Салават Юлаев
19:57 • Либор Сулак
(Дмитро Тимашов, Павел Шэн)
05:49 • Евгений Кузнецов
(Сергей Варлов, Егор Сучков)
Нападающий "Адмирала" Даниэль Усманов провел 100-й матч в КХЛ.
"Салават Юлаев", набравший 68 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Адмирал" с 44 баллами располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче "Адмирал" 5 марта примет нижнекамский "Нефтехимик", "Салават Юлаев" в тот же день сыграет в гостях с хабаровским "Амуром".
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Хоккеист "Спартака" объяснил поражение от "Авангарда"
2 марта, 23:36
 
ХоккейСпортВладивостокАнонсы и трансляции матчейЕвгений КузнецовЛибор ШулакАдмиралСалават ЮлаевНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
