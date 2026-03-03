"Адмирал" по буллитам уступил "Салавату Юлаеву"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Евгений Кузнецов (46-я минута), который также реализовал победный буллит. У "Адмирала" отличился Либор Шулак (40), который продлил результативную серию (3 гола + 6 передач) до шести матчей.
03 марта 2026 • начало в 12:30
Закончен (Б)
19:57 • Либор Сулак
(Дмитро Тимашов, Павел Шэн)
05:49 • Евгений Кузнецов
(Сергей Варлов, Егор Сучков)
Нападающий "Адмирала" Даниэль Усманов провел 100-й матч в КХЛ.
"Салават Юлаев", набравший 68 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Адмирал" с 44 баллами располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче "Адмирал" 5 марта примет нижнекамский "Нефтехимик", "Салават Юлаев" в тот же день сыграет в гостях с хабаровским "Амуром".
