В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и детсадов
05:59 03.03.2026 (обновлено: 11:18 03.03.2026)
В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и детсадов
В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и детсадов - РИА Новости, 03.03.2026
В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и детсадов
Председатель движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести стандарт здорового питания для всех школ и детских садов в России. РИА Новости, 03.03.2026
В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и детсадов

РИА Новости: Лещинская предложила ввести стандарт питания для школ и детсадов

© РИА Новости / Ксения СидороваШкольники в столовой.
Школьники в столовой. - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Школьники в столовой.. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести стандарт здорового питания для всех школ и детских садов в России.
Обращение с соответствующим предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательных нормативов состава рациона при организации закупок питания для: дошкольных образовательных организаций; общеобразовательных организаций; организаций, обеспечивающих питание обучающихся в вузах", - сказано в документе.
В нем отмечается, что параметры предлагаемого стандарта предполагают увеличение доли овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в меню, поэтапное снижение содержания добавленного сахара и поваренной соли, ограничение использования ультрапереработанных пищевых продуктов, а также приоритет продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.
По словам автора инициативы, переход на обновленные стандарты реален без привлечения дополнительных средств из бюджета, за счет оптимизации закупок и пересмотра подхода к наполнению тарелки.
"Мы кормим детей калорийными, но бедными по составу продуктами, закладывая мину замедленного действия под их здоровье во взрослой жизни. Наше предложение — сместить фокус с насыщения любой ценой на качество", - сказала Лещинская РИА Новости.
Она подчеркнула, что формирование здоровых пищевых привычек с раннего возраста — это инвестиция в будущее нации, которая не требует миллиардных вливаний.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
