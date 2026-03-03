В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и детсадов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести стандарт здорового питания для всех школ и детских садов в России.

Обращение с соответствующим предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову есть в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательных нормативов состава рациона при организации закупок питания для: дошкольных образовательных организаций; общеобразовательных организаций; организаций, обеспечивающих питание обучающихся в вузах", - сказано в документе.

В нем отмечается, что параметры предлагаемого стандарта предполагают увеличение доли овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в меню, поэтапное снижение содержания добавленного сахара и поваренной соли, ограничение использования ультрапереработанных пищевых продуктов, а также приоритет продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.

По словам автора инициативы, переход на обновленные стандарты реален без привлечения дополнительных средств из бюджета, за счет оптимизации закупок и пересмотра подхода к наполнению тарелки.

"Мы кормим детей калорийными, но бедными по составу продуктами, закладывая мину замедленного действия под их здоровье во взрослой жизни. Наше предложение — сместить фокус с насыщения любой ценой на качество", - сказала Лещинская РИА Новости.