Роналду получил травму и выбыл на неопределенный срок - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Футбол
 
21:01 03.03.2026
Роналду получил травму и выбыл на неопределенный срок
Роналду получил травму и выбыл на неопределенный срок
саудовская аравия, мадрид, криштиану роналду, аль-наср, аль-фейха
Футбол, Саудовская Аравия, Мадрид, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Аль-Фейха
© Фото : соцсети Криштиану РоналдуКриштиану Роналду
Криштиану Роналду
© Фото : соцсети Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра, сообщается на странице саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" в соцсети X.
В воскресенье "Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху" в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду вышел в стартовом составе и не смог реализовать пенальти на 12-й минуте.
"У Криштиану Роналду диагностирована травма задней поверхности бедра по итогам последнего матча против "Аль-Фейхи". Он приступил к реабилитации, его состояние будет оцениваться ежедневно", - говорится в заявлении.
Ранее во вторник в соцсетях "Аль-Насра" были опубликованы фотографии Роналду с тренировки на фоне информации о том, что он покинул Саудовскую Аравию из-за обстановки в регионе. Ранее издание The Sun со ссылкой на сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда, сообщило, что личный самолет португальца вылетел из страны и приземлился в Мадриде. Источник не уточнил, был ли португальский футболист со своей семьей на борту.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира
Футбол Саудовская Аравия Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср Аль-Фейха
 
