Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов
Личный самолет португальского футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде на фоне обстановки на Ближнем... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T13:59:00+03:00
2026-03-03T13:59:00+03:00
2026-03-03T14:02:00+03:00
футбол
криштиану роналду
аль-наср
саудовская аравия
ближний восток
Новости
ru-RU
криштиану роналду, аль-наср, саудовская аравия, ближний восток
Футбол, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Саудовская Аравия, Ближний Восток
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов
The Sun: самолет Роналду улетел из Саудовской Аравии на фоне ситуации в регионе
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Личный самолет португальского футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде на фоне обстановки на Ближнем Востоке, сообщает The Sun со ссылкой на веб-сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда.
Личный джет Роналду вылетел в ночь на вторник. Издание не уточняет, был ли португальский футболист со своей семьей на борту самолета.
Ранее Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о переносе первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 в Западном регионе. "Аль-Наср" должен был встретиться в этой стадии с "Аль-Васлом" из ОАЭ.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года.