Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Личный самолет португальского футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде на фоне обстановки на Ближнем Востоке, сообщает The Sun со ссылкой на веб-сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда.

Личный джет Роналду вылетел в ночь на вторник. Издание не уточняет, был ли португальский футболист со своей семьей на борту самолета.

Ранее Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о переносе первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 в Западном регионе. "Аль-Наср" должен был встретиться в этой стадии с "Аль-Васлом" из ОАЭ.

Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.