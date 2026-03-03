Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 апреля запретят завышать цену на товар в рассрочку
05:08 03.03.2026
В России с 1 апреля запретят завышать цену на товар в рассрочку
В России с 1 апреля запретят завышать цену на товар в рассрочку
Закон, которым запрещается устанавливать разные цены на один товар в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой, вступает в силу в... РИА Новости, 03.03.2026
В России с 1 апреля запретят завышать цену на товар в рассрочку

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Закон, которым запрещается устанавливать разные цены на один товар в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой, вступает в силу в России с 1 апреля, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Вступают в силу поправки Федерального закона № 284-ФЗ, которые защищают покупателей от скрытого удорожания. Продавцу с 1 апреля запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой", - сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что также с покупателя будет нельзя брать вознаграждение за сам сервис рассрочки и плату за внесение платежей.
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
26 ноября 2025, 03:18
