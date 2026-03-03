Пушков оценил возможность сухопутной войны США в Иране

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Возможная сухопутная война США против Ирана будет войной в сложном горном рельефе против высокого мотивированного противника, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

"В этом случае это будет не Вьетнам - в Иране нет джунглей. И не Ирак - в Иране другой, куда более сложный рельеф. В Иране насчитывается более 46 тысяч гор! Это будет война в горах против высоко мотивированного противника, вдохновленного верой в Аллаха. Ближайшая аналогия - Афганистан . 20 лет войны. Выброшенные в помойку триллионы долларов. И полное поражение США", - написал член комитета в своём Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что ранее президент США Дональд Трамп жёстко критиковал экс-президента США Джо Байдена за бегство из Афганистана, теперь же сам может оказаться в похожей ситуации.

"По расчетам (Трампа - ред.), Иран уже должен был бы сдаться, а КСИР - сложить оружие. Вместо этого иранцы демонстрируют президенту США собственную "эпическую ярость", - констатировал политик.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке