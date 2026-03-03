Рейтинг@Mail.ru
14:44 03.03.2026 (обновлено: 14:49 03.03.2026)
Пушков оценил возможность сухопутной войны США в Иране
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Возможная сухопутная война США против Ирана будет войной в сложном горном рельефе против высокого мотивированного противника, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Глава Пентагона Пит Хегсет в понедельник заявил, что США в своей операции "Эпическая ярость" против Ирана готовы зайти так далеко, как это потребуется.
США могут назвать выход из войны в Иране победой, заявил Пушков
"В этом случае это будет не Вьетнам - в Иране нет джунглей. И не Ирак - в Иране другой, куда более сложный рельеф. В Иране насчитывается более 46 тысяч гор! Это будет война в горах против высоко мотивированного противника, вдохновленного верой в Аллаха. Ближайшая аналогия - Афганистан. 20 лет войны. Выброшенные в помойку триллионы долларов. И полное поражение США", - написал член комитета в своём Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что ранее президент США Дональд Трамп жёстко критиковал экс-президента США Джо Байдена за бегство из Афганистана, теперь же сам может оказаться в похожей ситуации.
"По расчетам (Трампа - ред.), Иран уже должен был бы сдаться, а КСИР - сложить оружие. Вместо этого иранцы демонстрируют президенту США собственную "эпическую ярость", - констатировал политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, заявил Пушков
В миреСШАИранАфганистанАлексей ПушковДональд ТрампПит ХегсетСовет Федерации РФМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
