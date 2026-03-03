https://ria.ru/20260303/protuberanets-2078222288.html
Солнце выбросило гигантский протуберанец
Солнце выбросило гигантский протуберанец - РИА Новости, 03.03.2026
Солнце выбросило гигантский протуберанец
Гигантский протуберанец около миллиона километров был выброшен в направлении северного полюса Солнца, несмотря на масштабы, он не окажет влияния ни на Землю, ни
2026-03-03T15:49:00+03:00
2026-03-03T15:49:00+03:00
2026-03-03T16:18:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
космос
земля
космос
Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гигантский протуберанец около миллиона километров был выброшен в направлении северного полюса Солнца, несмотря на масштабы, он не окажет влияния ни на Землю, ни на какую-либо другую планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды. Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли
до Луны", - говорится в сообщении в Telegram-канале
лаборатории.
В ИКИ РАН
отметили, что массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались периодами в 2025 году, последний раз - в ноябре.
Учёные напомнили, что крупные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей, представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды. К счастью, их прямые попадания по Земле крайне редки, успокоили в лаборатории.
"В данном случае объект, который в конце наблюдения, к слову, стал довольно сильно похож на какое-то живое существо, явно улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет. Никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет", - прокомментировали астрономы видео протуберанца.