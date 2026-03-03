Солнце выбросило гигантский протуберанец

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гигантский протуберанец около миллиона километров был выброшен в направлении северного полюса Солнца, несмотря на масштабы, он не окажет влияния ни на Землю, ни на какую-либо другую планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды. Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

В ИКИ РАН отметили, что массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались периодами в 2025 году, последний раз - в ноябре.

Учёные напомнили, что крупные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей, представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды. К счастью, их прямые попадания по Земле крайне редки, успокоили в лаборатории.