Солнце выбросило гигантский протуберанец
Наука
 
15:49 03.03.2026 (обновлено: 16:18 03.03.2026)
Солнце выбросило гигантский протуберанец
Гигантский протуберанец около миллиона километров был выброшен в направлении северного полюса Солнца, несмотря на масштабы, он не окажет влияния ни на Землю, ни РИА Новости, 03.03.2026
Солнце выбросило гигантский протуберанец

Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramПротуберанец оторвался от Солнца. 3 марта 2026
Протуберанец оторвался от Солнца. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Протуберанец оторвался от Солнца. 3 марта 2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гигантский протуберанец около миллиона километров был выброшен в направлении северного полюса Солнца, несмотря на масштабы, он не окажет влияния ни на Землю, ни на какую-либо другую планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды. Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
В ИКИ РАН отметили, что массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались периодами в 2025 году, последний раз - в ноябре.
Учёные напомнили, что крупные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей, представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды. К счастью, их прямые попадания по Земле крайне редки, успокоили в лаборатории.
"В данном случае объект, который в конце наблюдения, к слову, стал довольно сильно похож на какое-то живое существо, явно улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет. Никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет", - прокомментировали астрономы видео протуберанца.
Пятна на Солнце. 27 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Солнце возвращается в состояние депрессии, сообщили ученые
27 февраля, 09:35
 
