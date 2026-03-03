В Петербурге возбудили дело после падения наледи с крыши на мужчину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования мужчины в результате падения на него наледи c крыши дома, сообщает городское ГСУСК РФ.

Накануне 57-летний мужчина в результате падения на него наледи с крыши дома на улице Рузовской получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Пострадавший госпитализирован.