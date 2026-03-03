Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге возбудили дело после падения наледи с крыши на мужчину - РИА Новости, 03.03.2026
09:20 03.03.2026
В Петербурге возбудили дело после падения наледи с крыши на мужчину
В Петербурге возбудили дело после падения наледи с крыши на мужчину

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования мужчины в результате падения на него наледи c крыши дома, сообщает городское ГСУСК РФ.
Накануне 57-летний мужчина в результате падения на него наледи с крыши дома на улице Рузовской получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Пострадавший госпитализирован.
"По данному факту в следственном отделе по Адмиралтейскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Падение льда на женщину с ребенком в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Махачкале возбудили дело после падения наледи на женщину и ребенка
3 марта 2025, 16:28
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
