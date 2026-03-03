Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал фон дер Ляйен заставить Украину возобновить транзит нефти
13:15 03.03.2026
Орбан призвал фон дер Ляйен заставить Украину возобновить транзит нефти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заставить Украину выполнять обязательства по транзиту РИА Новости, 03.03.2026
в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Орбан призвал фон дер Ляйен заставить Украину возобновить транзит нефти из РФ

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заставить Украину выполнять обязательства по транзиту нефти из РФ.
"Сегодня я в письме проинформировал председателя Еврокомиссии о сложившейся ситуации. Я также призвал госпожу председателя обеспечить соблюдение соглашений, обязывающих Украину транспортировать нефть по нефтепроводу "Дружба", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Венгрии привели доказательства, что нефтепровод "Дружба" не поврежден
