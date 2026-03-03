https://ria.ru/20260303/orban-2078170339.html
Орбан призвал фон дер Ляйен заставить Украину возобновить транзит нефти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заставить Украину выполнять обязательства по транзиту РИА Новости, 03.03.2026
Орбан призвал фон дер Ляйен заставить Украину возобновить транзит нефти из РФ