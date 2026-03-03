Авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз россиян из ОАЭ

С 3 марта к вывозу пассажиров приступит и "Победа". Пассажирам, не оформившим возврат билетов и планирующим вылет, рекомендовано заполнить форму на сайте авиакомпании.

"Что делать тем, кто ждет вылета. Туроператоры гарантируют размещение в отелях на весь период ожидания. Просьба постоянно оставаться на связи - формирование списков идет в оперативном режиме. Возможны задержки в ответах из-за высокой нагрузки", - заключили в ассоциации.