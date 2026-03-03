Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз россиян из ОАЭ
Туризм
 
02:53 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/oae-2078062519.html
Авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз россиян из ОАЭ
Авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз россиян из ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз россиян из ОАЭ
Российские и зарубежные авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ, задействовав дополнительные самолеты, сообщили в Ассоциации... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:53:00+03:00
2026-03-03T02:53:00+03:00
оаэ, россия, москва, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт), anex tour, военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз россиян из ОАЭ

Российские авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз туристов из ОАЭ

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ, задействовав дополнительные самолеты, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
За минувшие выходные на фоне обострения ситуации в регионе были отменены 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока, большая часть из которых - в Россию из ОАЭ и обратно.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений
1 марта, 13:24
"Третье марта: масштабирование вывоза. По словам вице-президента АТОР, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, 3 марта запланировано девять рейсов flydubai в Москву, Екатеринбург и Казань. Первый вылет - в 7.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации.
Отмечается, что на этих рейсах также будут вывозить клиентов туроператоров "Русский Экспресс" и Anex Tour, последний формирует списки совместно с перевозчиком.
Вечером 2 марта из "Шереметьево" вылетели рейсы Etihad Airways в Абу-Даби и Oman Air в Маскат за следующей группой пассажиров. Авиакомпания Emirates возобновит полеты в Россию 4 марта, пассажиров перебронируют на эти даты.
Как отметили в АТОР, "Аэрофлот" 3 марта выполнит три рейса повышенной вместимости в "Шереметьево" - два из Дубая и один из Абу-Даби. Самолеты отправляются в Дубай без пассажиров для последующего вывоза. На рейсы с 4 марта поданы заявки на получение слотов у авиавластей ОАЭ. В связи с отменой региональных рейсов до 8 марта пассажиров в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар доставят через Москву.
Пассажиры отмененных рейсов у стойки информации в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево"
Вчера, 02:34
"S7 3 марта начнет вывозные рейсы из Дубая. Первый вылет - в Новосибирск в 18.00 по местному времени. Маршрут - с технической посадкой в Анталье для дозаправки. Также поданы заявки на рейсы в Москву (3-5 марта) и Новосибирск (4-5 марта)", - говорится в сообщении.
С 3 марта к вывозу пассажиров приступит и "Победа". Пассажирам, не оформившим возврат билетов и планирующим вылет, рекомендовано заполнить форму на сайте авиакомпании.
"Что делать тем, кто ждет вылета. Туроператоры гарантируют размещение в отелях на весь период ожидания. Просьба постоянно оставаться на связи - формирование списков идет в оперативном режиме. Возможны задержки в ответах из-за высокой нагрузки", - заключили в ассоциации.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Турист рассказал о ценах на рейс из Дубая в Новосибирск или Екатеринбург
Вчера, 02:18
 
ТуризмОАЭРоссияМоскваАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Шереметьево (аэропорт)Anex TourВоенная операция США и Израиля против ИранаТуризм
 
 
