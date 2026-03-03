Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российская нефть может стать более привлекательной для покупателей азиатского региона, в первую очередь Индии и Китая, на фоне конфликта США и Ирана, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Однако, добавил Скрябин, все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт и какие потенциальные разрушения нефтяной инфраструктуры он принесет.