Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российская нефть может стать более привлекательной для покупателей азиатского региона, в первую очередь Индии и Китая, на фоне конфликта США и Ирана, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Однако, добавил Скрябин, все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт и какие потенциальные разрушения нефтяной инфраструктуры он принесет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. А министерство обороны Саудовской Аравии сообщало о падении обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.
Кроме того, командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари накануне пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
