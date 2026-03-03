Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть
11:11 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/neft-2078127501.html
Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть
Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть

Добыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российская нефть может стать более привлекательной для покупателей азиатского региона, в первую очередь Индии и Китая, на фоне конфликта США и Ирана, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Теоретически перебои с поставками ближневосточной нефти могут сделать российскую нефть более привлекательной для покупателей азиатского региона - КНР и Индии в первую очередь. Поэтому дисконт на санкционный риск в цене российской нефти может снизиться", - сказал он.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива
Вчера, 09:46
Однако, добавил Скрябин, все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт и какие потенциальные разрушения нефтяной инфраструктуры он принесет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. А министерство обороны Саудовской Аравии сообщало о падении обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.
Кроме того, командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари накануне пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
Танкер - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе
2 марта, 19:48
 
Заголовок открываемого материала