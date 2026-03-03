Ледяной щит. Ученые рассказали, как вечная мерзлота защищает от потепления

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Вечная мерзлота выступает естественным природным "щитом", который ограничивает глобальное потепление, утверждают ученые из Томского государственного университета (ТГУ) в составе международного научного коллектива. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Вечную мерзлоту можно назвать "ледяным щитом", который оберегает гидросферу от поступления в нее значительного объема различных веществ из почвы, объяснил руководитель исследования, научный сотрудник лаборатории БиоГеоКлим ТГУ Иван Крицков.

По его словам, площадь вечной мерзлоты определяет эффективность переноса растворенных в водевеществ из почв в реки (в том числе углекислого газа и метана) и таким образом сдерживает ускорение глобального потепления.

Ученые из Томского государственного университета, Федерального центра комплексных арктических исследований им. Н. Лаверова Уральского отделения РАН, Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН и Университета Тулузы впервые исследовали шесть гидрологических континуумов (почвенная вода, болото, озеро, прибрежная зона, ручей и река) на протяжении 1500 км Западно-Сибирской низменности — от тайги без вечной мерзлоты до сплошной мерзлотной тундры.

Авторы утверждают, что полученные ими данные могут стать основой для прогноза реакции арктических рек на оттаивание вечной мерзлоты и глобальное потепление. Результаты опубликованы в журнале Water Research.

« "Мерзлые породы находятся в недоступном для выноса веществ состоянии, пока не оттают. Более того, они препятствуют взаимодействию с подстилающими породами и ограничивают грунтовый сток", — рассказал Крицков РИА Новости.

Он уточнил, что вечная мерзлота ограничивает обогащение стока мигрирующими компонентами на всех шести исследованных элементах природного континуума — почва, торфяники, озера, прибрежные зоны, ручьи и реки.

Интенсивность таяния мерзлоты, по словам исследователя, зависит от текущего фона общего потепления. Однако этот процесс не протекает быстро, потому что на него влияет чередование пиков холода и тепла.

« "Временные границы потепления оценить достаточно сложно, поскольку на фоне общей долгосрочной картины бывают пики похолодания и более интенсивного потепления. Однако однозначно можно сказать, что процесс этот не быстрый и измеряется десятилетиями", — прокомментировал ученый.