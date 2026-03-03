Рейтинг@Mail.ru
Ледяной щит. Ученые рассказали, как вечная мерзлота защищает от потепления
Наука
 
07:00 03.03.2026
Ледяной щит. Ученые рассказали, как вечная мерзлота защищает от потепления
Ледяной щит. Ученые рассказали, как вечная мерзлота защищает от потепления
Ледяной щит. Ученые рассказали, как вечная мерзлота защищает от потепления
Вечная мерзлота выступает естественным природным "щитом", который ограничивает глобальное потепление, утверждают ученые из Томского государственного... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:00:00+03:00
2026-03-03T07:00:00+03:00
наука
рнф
наука
университетская наука
наука и инновации
наука в университете
арктика
глобальное потепление
арктика
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Вечная мерзлота выступает естественным природным "щитом", который ограничивает глобальное потепление, утверждают ученые из Томского государственного университета (ТГУ) в составе международного научного коллектива. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
Вечную мерзлоту можно назвать "ледяным щитом", который оберегает гидросферу от поступления в нее значительного объема различных веществ из почвы, объяснил руководитель исследования, научный сотрудник лаборатории БиоГеоКлим ТГУ Иван Крицков.
По его словам, площадь вечной мерзлоты определяет эффективность переноса растворенных в водевеществ из почв в реки (в том числе углекислого газа и метана) и таким образом сдерживает ускорение глобального потепления.
Ученые из Томского государственного университета, Федерального центра комплексных арктических исследований им. Н. Лаверова Уральского отделения РАН, Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН и Университета Тулузы впервые исследовали шесть гидрологических континуумов (почвенная вода, болото, озеро, прибрежная зона, ручей и река) на протяжении 1500 км Западно-Сибирской низменности — от тайги без вечной мерзлоты до сплошной мерзлотной тундры.
Авторы утверждают, что полученные ими данные могут стать основой для прогноза реакции арктических рек на оттаивание вечной мерзлоты и глобальное потепление. Результаты опубликованы в журнале Water Research.
"Мерзлые породы находятся в недоступном для выноса веществ состоянии, пока не оттают. Более того, они препятствуют взаимодействию с подстилающими породами и ограничивают грунтовый сток", — рассказал Крицков РИА Новости.
Он уточнил, что вечная мерзлота ограничивает обогащение стока мигрирующими компонентами на всех шести исследованных элементах природного континуума — почва, торфяники, озера, прибрежные зоны, ручьи и реки.
Интенсивность таяния мерзлоты, по словам исследователя, зависит от текущего фона общего потепления. Однако этот процесс не протекает быстро, потому что на него влияет чередование пиков холода и тепла.
"Временные границы потепления оценить достаточно сложно, поскольку на фоне общей долгосрочной картины бывают пики похолодания и более интенсивного потепления. Однако однозначно можно сказать, что процесс этот не быстрый и измеряется десятилетиями", — прокомментировал ученый.
В исследовании представлена первая комплексная региональная оценка динамики органического углерода, парниковых газов и различных элементов в рамках полного гидрологического континуума, охватывающего всю площадь вечной мерзлоты Западно-Сибирской низменности. Проект реализован при поддержке РНФ.
 
