14:10 03.03.2026
В России предложили создать реестр льготных категорий для получения жилья
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр льготных категорий, чтобы в полной мере обеспечить жильем граждан... РИА Новости, 03.03.2026
общество, россия, татьяна москалькова, совет федерации рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВиды Новой Москвы
Виды Новой Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Виды Новой Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр льготных категорий, чтобы в полной мере обеспечить жильем граждан РФ, относящихся к числу льготников.
Она отметила важность обеспечения жильем граждан РФ, которые относятся к льготным категориям. Однако существует сложность в том, что до сих пор неизвестно четкое число таких категорий и количество самих льготников.
"Самое главное предложение было бы связано с тем, чтобы создать единый реестр всех льготных категорий. И это могло бы способствовать более рациональному использованию бюджетных средств с тем, чтобы отстроить ценностную шкалу, определить приоритеты", - сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО
1 марта, 17:46
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФ
 
 
