Рейтинг@Mail.ru
Германия продолжит убеждать Испанию повысить оборонные расходы, заявил Мерц - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 03.03.2026 (обновлено: 23:22 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/merts-2078310035.html
Германия продолжит убеждать Испанию повысить оборонные расходы, заявил Мерц
Германия продолжит убеждать Испанию повысить оборонные расходы, заявил Мерц - РИА Новости, 03.03.2026
Германия продолжит убеждать Испанию повысить оборонные расходы, заявил Мерц
Германия вместе с другими странами-членами НАТО продолжит попытки убедить Испанию довести свои расходы на оборону до 5% ВВП, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:02:00+03:00
2026-03-03T23:22:00+03:00
в мире
испания
германия
сша
дональд трамп
фридрих мерц
педро санчес
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075881772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fd34328180c339444853c9cf8cc707d.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078299682.html
https://ria.ru/20260303/tramp-2078307802.html
испания
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075881772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24c50ffcaf11433aa01b463a362dc226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, германия, сша, дональд трамп, фридрих мерц, педро санчес, нато
В мире, Испания, Германия, США, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Педро Санчес, НАТО
Германия продолжит убеждать Испанию повысить оборонные расходы, заявил Мерц

Мерц: Германия продолжит убеждать Испанию повысить расходы на оборону

© REUTERS / Thilo SchmuelgenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Германия вместе с другими странами-членами НАТО продолжит попытки убедить Испанию довести свои расходы на оборону до 5% ВВП, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы пытаемся убедить Испанию также увеличить свой вклад (в оборону - ред.) до 5%. Мы договорились об этом в НАТО", - сказал Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Прямую трансляцию их общения вел немецкий телеканал Phoenix.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией
Вчера, 20:05
По словам канцлера, Испания оказалась единственной страной в рамках НАТО, которая не готова повысить свои военные расходы.
"Мы пытаемся убедить ее. Для нашей общей безопасности важно, чтобы все мы придерживались этих цифр", - указал Мерц.
Трамп на встрече с Мерцем заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.
Ранее власти Испании неоднократно подчеркивали, что страна выполняет взятые на себя обязательства в рамках НАТО. Премьер-министр Педро Санчес, комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа, указывал, что при приходе социалистов к власти в 2018 году оборонные расходы составляли около 0,9% ВВП, а нынешнее правительство последовательно устраняет дефициты, накопленные за предыдущие годы.
В то же время Санчес заявлял, что Мадрид не намерен увеличивать военные расходы выше уровня 2% ВВП, несмотря на призывы Вашингтона довести этот показатель до 5%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп считает Испанию ужасным союзником США по НАТО
Вчера, 20:46
 
В миреИспанияГерманияСШАДональд ТрампФридрих МерцПедро СанчесНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала