Германия продолжит убеждать Испанию повысить оборонные расходы, заявил Мерц

БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Германия вместе с другими странами-членами НАТО продолжит попытки убедить Испанию довести свои расходы на оборону до 5% ВВП, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам канцлера, Испания оказалась единственной страной в рамках НАТО, которая не готова повысить свои военные расходы.

"Мы пытаемся убедить ее. Для нашей общей безопасности важно, чтобы все мы придерживались этих цифр", - указал Мерц.

Трамп на встрече с Мерцем заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.

Ранее власти Испании неоднократно подчеркивали, что страна выполняет взятые на себя обязательства в рамках НАТО. Премьер-министр Педро Санчес , комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа, указывал, что при приходе социалистов к власти в 2018 году оборонные расходы составляли около 0,9% ВВП, а нынешнее правительство последовательно устраняет дефициты, накопленные за предыдущие годы.