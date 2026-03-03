https://ria.ru/20260303/match-2078308962.html
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника
Матч финального раунда квалификации турнира серии "Челленджер" в ОАЭ между белорусом Даниилом Остапенковым и японцем Хаято Мацуокой был прерван из-за атаки... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T20:55:00+03:00
2026-03-03T20:55:00+03:00
2026-03-03T20:55:00+03:00
теннис
оаэ
турция
чехия
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883008361_0:145:1401:933_1920x0_80_0_0_9563820da8934c7d58aa5cb7a9528cbd.jpg
https://ria.ru/20260303/medvedev-2078128439.html
оаэ
турция
чехия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883008361_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_5922d24e81864ea5649db3e0f17fd2ba.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, турция, чехия, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), би-би-си
Теннис, ОАЭ, Турция, Чехия, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Би-би-си
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника
BBC: матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника