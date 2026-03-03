Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Матч финального раунда квалификации турнира серии "Челленджер" в ОАЭ между белорусом Даниилом Остапенковым и японцем Хаято Мацуокой был прерван из-за атаки иранского беспилотника, сообщает Би-би-си.

Турнир проходит в городе Фуджейра. Утром во вторник городской порт подвергся обстрелу, атака беспилотников привела к пожару на нефтяном терминале примерно в 10 километрах от места проведения турнира.