Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Теннис
 
20:55 03.03.2026
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника
Матч финального раунда квалификации турнира серии "Челленджер" в ОАЭ между белорусом Даниилом Остапенковым и японцем Хаято Мацуокой был прерван из-за атаки... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
оаэ, турция, чехия, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), би-би-си
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника

BBC: матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника

© Фото : Пресс-служба УимблдонаТеннисные мячи, травяной корт
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Теннисные мячи, травяной корт. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Матч финального раунда квалификации турнира серии "Челленджер" в ОАЭ между белорусом Даниилом Остапенковым и японцем Хаято Мацуокой был прерван из-за атаки иранского беспилотника, сообщает Би-би-си.
Турнир проходит в городе Фуджейра. Утром во вторник городской порт подвергся обстрелу, атака беспилотников привела к пожару на нефтяном терминале примерно в 10 километрах от места проведения турнира.
На трансляции, которая велась на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), видно, как в третьем сете Остапенков, Хаято Мацуока, а также судьи и бол-бои в спешке покидают корт под выкрики официальных лиц об эвакуации. Встреча была прервана при счете 6:3, 4:6, 2:1 в пользу Остапенкова. Также не был доигран матч между Янки Эрелом из Турции и Мареком Генгелем из Чехии. На сайте ATP указано, что матчи прерваны из соображений безопасности.
Российский теннисист Андрей Рублев и Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие в Дубае Медведев и Рублев пропустят турнир в Индиан-Уэллсе
ТеннисОАЭТурцияЧехияАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Би-би-си
 
