В Магадане мужчину осудили за перевозку 12 килограммов наркотиков
17:18 03.03.2026
В Магадане мужчину осудили за перевозку 12 килограммов наркотиков
происшествия
магадан
санкт-петербург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
магадан
санкт-петербург
россия
происшествия, магадан, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магадан, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Магадане мужчину осудили за перевозку 12 килограммов наркотиков

В Магадане мужчину приговорили к 7 годам за перевозку 12 килограммов наркотиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Суд в Магадане признал 63-летнего жителя города виновным в перевозке 12 килограммов наркотиков из Санкт-Петербурга, кроссовер, начиненный запрещенными веществами, он перегнал по трассе "Колыма", но был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает прокуратура региона.
Согласно заявлению ведомства, в 2025 году житель Магадана по сговору с организованной группой прибыл в Санкт-Петербург, забрал с паркинга кроссовер, в котором было спрятано почти 12 килограммов наркотиков. Под видом его перегона злоумышленник доставил запрещенные вещества в Магадан, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Магаданской области. Наркотики и транспортное средство были изъяты.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил осужденного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 250 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона.
Приговор в законную силу не вступил. В отношении соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, указывается в сообщении.
ПроисшествияМагаданСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
