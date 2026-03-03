В Магадане мужчину осудили за перевозку 12 килограммов наркотиков

МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Суд в Магадане признал 63-летнего жителя города виновным в перевозке 12 килограммов наркотиков из Санкт-Петербурга, кроссовер, начиненный запрещенными веществами, он перегнал по трассе "Колыма", но был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает прокуратура региона.
Согласно заявлению ведомства, в 2025 году житель Магадана по сговору с организованной группой прибыл в Санкт-Петербург, забрал с паркинга кроссовер, в котором было спрятано почти 12 килограммов наркотиков. Под видом его перегона злоумышленник доставил запрещенные вещества в Магадан, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Магаданской области. Наркотики и транспортное средство были изъяты.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил осужденного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 250 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона.
Приговор в законную силу не вступил. В отношении соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, указывается в сообщении.