Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мадрид готов принять последствия отказа США использовать базы Рота - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 03.03.2026 (обновлено: 14:55 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/madrid-2078195620.html
СМИ: Мадрид готов принять последствия отказа США использовать базы Рота
СМИ: Мадрид готов принять последствия отказа США использовать базы Рота - РИА Новости, 03.03.2026
СМИ: Мадрид готов принять последствия отказа США использовать базы Рота
Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса готово принять возможные политические последствия отказа предоставить американским военным использование... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:28:00+03:00
2026-03-03T14:55:00+03:00
в мире
иран
сша
испания
педро санчес
дональд трамп
биньямин нетаньяху
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078207811_0:177:1920:1257_1920x0_80_0_0_f7b9c572f3a2d759af74273b82575afc.jpg
https://ria.ru/20260302/ispaniya-2078035115.html
https://ria.ru/20260303/es-2078093798.html
https://ria.ru/20260303/konflikt-2078096799.html
иран
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078207811_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_c4d964804af94fe06a3b84d616e03c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, испания, педро санчес, дональд трамп, биньямин нетаньяху, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Испания, Педро Санчес, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Мадрид готов принять последствия отказа США использовать базы Рота

Pais: Мадрид готов принять возможные последствия отказа США в использовании баз

© Фото : Public domainВоенно-морская база Рота
Военно-морская база Рота - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Public domain
Военно-морская база Рота
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса готово принять возможные политические последствия отказа предоставить американским военным использование баз Рота в провинции Кадис и Морон в провинции Севилья для операции США в Иране, сообщила газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.
"Педро Санчес принял принципиальное решение и готов взять на себя возможные политические последствия. Испанское правительство не будет никоим образом участвовать в войне Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху против Ирана… На данный момент официальных жалоб не поступало. Однако в любом случае Санчес готов их принять", - пишет газета.
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Испании высказались о "позорной роли" ЕС после ударов по Ирану
2 марта, 22:06
По ее данным, один из членов кабмина заявил, что в Мадриде не видят оснований автоматически поддерживать другие европейские страны, если, по их мнению, они ошибаются. Многие в Европе и США разделяют испанскую позицию, согласно которой эта война не имеет смысла и не направлена на установление демократии в Иране.
В Мадриде подчеркивают, что нынешнее решение не является беспрецедентным. В 1986 году Испания отказала США в использовании испанских баз и даже закрыло воздушное пространство для американских самолетов, наносивших удары по Триполи (Ливия). Тогда истребители, вылетевшие с британских баз, были вынуждены совершать длительный обходной маршрут, чтобы не пересекать воздушное пространство Испании. Лишь одному самолету разрешили экстренную посадку из-за технической неисправности.
В правительстве считают, что и тогда, и сейчас речь идет о принципиальной позиции: использование испанской территории возможно только при наличии четкого международно-правового основания.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Вчера, 09:16
В понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что Мадрид не поддерживает односторонние военные действия вне рамок Устава ООН и выступает за деэскалацию и возвращение к переговорам. По его словам, Европа должна играть роль сдерживающего и уравновешивающего фактора, а не способствовать расширению конфликта. Министр обороны Маргарита Роблес, в свою очередь, "категорически" опровергала предоставление какой-либо военной поддержки операции США против Ирана. Она также подтвердила, что испанские базы Рота и Морон не используются для проведения данной операции.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Politico: в ЕС признали неприятную правду о конфликте на Ближнем Востоке
Вчера, 09:24
 
В миреИранСШАИспанияПедро СанчесДональд ТрампБиньямин НетаньяхуООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала