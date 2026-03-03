СМИ: Мадрид готов принять последствия отказа США использовать базы Рота

МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса готово принять возможные политические последствия отказа предоставить американским военным использование баз Рота в провинции Кадис и Морон в провинции Севилья для операции США в Иране, сообщила газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.

В правительстве считают, что и тогда, и сейчас речь идет о принципиальной позиции: использование испанской территории возможно только при наличии четкого международно-правового основания.