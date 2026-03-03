СМИ: Мадрид готов принять последствия отказа США использовать базы Рота

МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса готово принять возможные политические последствия отказа предоставить американским военным использование баз Рота в провинции Кадис и Морон в провинции Севилья для операции США в Иране, сообщила газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.
"Педро Санчес принял принципиальное решение и готов взять на себя возможные политические последствия. Испанское правительство не будет никоим образом участвовать в войне Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху против Ирана… На данный момент официальных жалоб не поступало. Однако в любом случае Санчес готов их принять", - пишет газета.
По ее данным, один из членов кабмина заявил, что в Мадриде не видят оснований автоматически поддерживать другие европейские страны, если, по их мнению, они ошибаются. Многие в Европе и США разделяют испанскую позицию, согласно которой эта война не имеет смысла и не направлена на установление демократии в Иране.
В Мадриде подчеркивают, что нынешнее решение не является беспрецедентным. В 1986 году Испания отказала США в использовании испанских баз и даже закрыло воздушное пространство для американских самолетов, наносивших удары по Триполи (Ливия). Тогда истребители, вылетевшие с британских баз, были вынуждены совершать длительный обходной маршрут, чтобы не пересекать воздушное пространство Испании. Лишь одному самолету разрешили экстренную посадку из-за технической неисправности.
В правительстве считают, что и тогда, и сейчас речь идет о принципиальной позиции: использование испанской территории возможно только при наличии четкого международно-правового основания.
В понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что Мадрид не поддерживает односторонние военные действия вне рамок Устава ООН и выступает за деэскалацию и возвращение к переговорам. По его словам, Европа должна играть роль сдерживающего и уравновешивающего фактора, а не способствовать расширению конфликта. Министр обороны Маргарита Роблес, в свою очередь, "категорически" опровергала предоставление какой-либо военной поддержки операции США против Ирана. Она также подтвердила, что испанские базы Рота и Морон не используются для проведения данной операции.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.