В Подмосковье прошел благотворительный праздник "Добрая лыжня"
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
14:50 03.03.2026
В Подмосковье прошел благотворительный праздник "Добрая лыжня"
В Подмосковье прошел благотворительный праздник "Добрая лыжня"
лыжные гонки
илья машков
вокруг спорта
илья машков, вокруг спорта
Лыжные гонки, Илья Машков, Вокруг спорта

В Подмосковье прошел благотворительный праздник "Добрая лыжня"

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

В подмосковном Одинцове 1 марта прошел благотворительный праздник "Добрая лыжня". Мероприятие, призванное привлечь внимание людей к проблемам слуха, состоялось в парке Ларисы Лазутиной и привлекло более 500 участников.

В подмосковном Одинцове 1 марта прошел благотворительный праздник "Добрая лыжня". Мероприятие, призванное привлечь внимание людей к проблемам слуха, состоялось в парке Ларисы Лазутиной и привлекло более 500 участников.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

Особое место среди участников заняли именитые спортсмены и паралимпийцы. На дистанцию в 5 километров вышла легендарная спортсменка из Реутова — 82-летняя Людмила Колобанова. "Возраст — это лишь цифра, а дух и желание помогать — бесценны", — рассказала она.

Особое место среди участников заняли именитые спортсмены и паралимпийцы. На дистанцию в 5 километров вышла легендарная спортсменка из Реутова — 82-летняя Людмила Колобанова. "Возраст — это лишь цифра, а дух и желание помогать — бесценны", — рассказала она.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

Победу среди мужчин на 5-километровой дистанции с результатом 13 минут 19 секунд одержал чемпион России по лыжным гонкам Илья Машков. "Было нелегко, снег мокрый, но приятно было обгонять соперников", — поделился он после финиша.

Победу среди мужчин на 5-километровой дистанции с результатом 13 минут 19 секунд одержал чемпион России по лыжным гонкам Илья Машков. "Было нелегко, снег мокрый, но приятно было обгонять соперников", — поделился он после финиша.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

Среди женщин победила мастер спорта международного класса, член сборной России по биатлону Екатерина Девятьярова. Она пробежала 5 км за 14 минут и 31 секунду, на две минуты опередив серебряного призера.

Среди женщин победила мастер спорта международного класса, член сборной России по биатлону Екатерина Девятьярова. Она пробежала 5 км за 14 минут и 31 секунду, на две минуты опередив серебряного призера.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

В эстафете 4×2 км команда Московского зоопарка одержала уверенную победу, финишировав со временем 19:54.

В эстафете 4×2 км команда Московского зоопарка одержала уверенную победу, финишировав со временем 19:54.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

Впечатляющим было участие членов параолимпийской сборной, которые преодолевали дистанцию на лыжных бобах — специальных устройствах, имитирующих коляски с лыжами.

Впечатляющим было участие членов параолимпийской сборной, которые преодолевали дистанцию на лыжных бобах — специальных устройствах, имитирующих коляски с лыжами.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

Впервые в истории лыжных гонок в России все официальные объявления, стартовые команды и церемония награждения сопровождались переводом на русский жестовый язык (РЖЯ). Это позволило 15 участникам с нарушением слуха и гостям с инвалидностью полностью погрузиться в атмосферу праздника.

Впервые в истории лыжных гонок в России все официальные объявления, стартовые команды и церемония награждения сопровождались переводом на русский жестовый язык (РЖЯ). Это позволило 15 участникам с нарушением слуха и гостям с инвалидностью полностью погрузиться в атмосферу праздника.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

Мероприятие стало важной социальной инициативой. Организаторам удалось собрать 6 миллионов рублей для реализации программы по профилактике потери слуха, создания доступной среды и помощи нуждающимся семьям.

Мероприятие стало важной социальной инициативой. Организаторам удалось собрать 6 миллионов рублей для реализации программы по профилактике потери слуха, создания доступной среды и помощи нуждающимся семьям.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

"Через спортивное событие и яркие эмоции мы вовлекаем людей в благотворительность и здоровый образ жизни, рассказываем о теме слуха и глухоты — вот что такое "Добрая лыжня", — поделился основатель бюро социально значимых событий "Добрые проекты" Сергей Юхин.

"Через спортивное событие и яркие эмоции мы вовлекаем людей в благотворительность и здоровый образ жизни, рассказываем о теме слуха и глухоты — вот что такое "Добрая лыжня", — поделился основатель бюро социально значимых событий "Добрые проекты" Сергей Юхин.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов

Организаторы отметили, что благодаря участию известных спортсменов, блогеров и волонтеров "Добрая лыжня" стала ярким примером того, как совместные усилия могут изменить жизни к лучшему и подарить надежду тем, кто в ней особенно нуждается.

Организаторы отметили, что благодаря участию известных спортсменов, блогеров и волонтеров "Добрая лыжня" стала ярким примером того, как совместные усилия могут изменить жизни к лучшему и подарить надежду тем, кто в ней особенно нуждается.

© Фото : Соцбюро "Добрые проекты" / Александра Мельниченко, Владислав Метельский, Иван Счетчиков, Никита Колобанов
Лыжные гонки, Илья Машков, Вокруг спорта
 
