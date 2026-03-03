Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости. Вторая команда Республики Татарстан, которую представляли Владислав Осипов и Сергей Ардашев, выиграла командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.