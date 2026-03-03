Рейтинг@Mail.ru
Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09:12 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/lyzhi-2078092498.html
Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам
Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам
Вторая команда Республики Татарстан, которую представляли Владислав Осипов и Сергей Ардашев, выиграла командный спринт классическим стилем на чемпионате России... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T09:12:00+03:00
2026-03-03T09:12:00+03:00
лыжные гонки
южно-сахалинск
республика татарстан (татарстан)
россия
сергей ардашев
александр терентьев
александр большунов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778712812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5d713da7cceb39581c9377751d21c80.jpg
https://ria.ru/20260226/lyzhi-2076865479.html
южно-сахалинск
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778712812_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_18a8bdc8abc0de9c7f796ba8ee0fba63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
южно-сахалинск, республика татарстан (татарстан), россия, сергей ардашев, александр терентьев, александр большунов, спорт, алексей червоткин
Лыжные гонки, Южно-Сахалинск, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Александр Большунов, Спорт, Алексей Червоткин
Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам

Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам на Сахалине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости. Вторая команда Республики Татарстан, которую представляли Владислав Осипов и Сергей Ардашев, выиграла командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.
Они показали результат 24 минуты 18,82 секунды. Серебро завоевали представители первой команды Тюменской области Алексей Червоткин и Александр Терентьев (отставание - 0,51 секунды), бронзу - Иван Горбунов и Александр Большунов, выступающие за первую команду Татарстана (+0,59).
У женщин лучшими стали Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко, представляющие команду Свердловской области (28.43,29). Вторыми стали Ольга Царева и Дарья Канева из первой команды Республики Коми (+0,92), третьими - Лидия Горбунова и Вероника Степанова из первой команды Татарстана (+1,4).
Соревнования в Южно-Сахалинске завершатся 8 марта. В среду пройдут эстафеты 4 по 7,5 км.
Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лыжникам за победу на чемпионате России в Южно-Сахалинске дарят краба
26 февраля, 13:06
 
Лыжные гонкиЮжно-СахалинскРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияСергей АрдашевАлександр ТерентьевАлександр БольшуновСпортАлексей Червоткин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала