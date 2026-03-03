https://ria.ru/20260303/ksir-2078316272.html
Иран начал новую атаку по Израилю
Иран начал новую атаку по Израилю - РИА Новости, 03.03.2026
Иран начал новую атаку по Израилю
Иран начал новую атаку по целям в Израиле с применением ракет и беспилотников, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:01:00+03:00
2026-03-03T22:01:00+03:00
2026-03-03T22:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078308565.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Корпус стражей исламской революции
Иран начал новую атаку по Израилю
КСИР: Иран предпринял новую атаку по Израилю с помощью ракет и БПЛА