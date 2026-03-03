"Крылья Советов" заявили, что погасят долги перед футболистами до 15 марта

"Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед. Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед "РТ-Капитал". А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде "Дома промышленности", - заявил Яковлев