"Крылья Советов" заявили, что погасят долги перед футболистами до 15 марта
Футбол
 
18:46 03.03.2026
"Крылья Советов" заявили, что погасят долги перед футболистами до 15 марта
"Крылья Советов" заявили, что погасят долги перед футболистами до 15 марта - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Крылья Советов" заявили, что погасят долги перед футболистами до 15 марта
Самарские "Крылья Советов" произвели все необходимые выплаты по зарплате футболистам и сотрудникам клуба перед Новым годом, существующая задолженность перед...
футбол
спорт
крылья советов
спорт, крылья советов
Футбол, Спорт, Крылья Советов
"Крылья Советов" заявили, что погасят долги перед футболистами до 15 марта

В "Крыльях Советов" заявили, что выплатят зарплату футболистам до 15 марта

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Самарские "Крылья Советов" произвели все необходимые выплаты по зарплате футболистам и сотрудникам клуба перед Новым годом, существующая задолженность перед игроками будет закрыта 15 марта, заявил РИА Новости председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.
Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил РИА Новости, что "Крылья Советов" задерживают зарплату футболистам.
"Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед. Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед "РТ-Капитал". А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде "Дома промышленности", - заявил Яковлев
«
"Существующая задолженность по зарплатам футболистов будет закрыта до 15 марта. Что касается сотрудников клуба, сотрудников базы, академии и фонда поддержки развития футбола Самарской области - все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников", - добавил он.
В феврале "Крылья Советов" выплатили долг перед ООО "РТ-Капитал", дочерней структурой корпорации "Ростех", в размере почти 1,1 млрд рублей.
ФутболСпортКрылья Советов
 
