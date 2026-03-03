Судоходство по Суэцкому каналу идет в обычном режиме

Рейтинг@Mail.ru
15:54 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/korabl-2078223961.html
2026-03-03T15:54:00+03:00
2026-03-03T15:54:00+03:00
© РИА Новости / Махмуд Ахмед | Перейти в медиабанкСуэцкий канал
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
Перейти в медиабанк
Суэцкий канал. Архивное фото
КАИР, 3 мар – РИА Новости. Судоходство по Суэцкому каналу, связывающему Средиземное и Красное моря, идет в обычном режиме на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
"Судоходство по каналу осуществляется в регулярном режиме в обоих направлениях. Канал продолжает круглосуточно оказывать свои услуги в привычном режиме", - сказал Рабиа, слова которого приводит администрация Суэцкого канала.
За последние три дня через Суэцкий канал прошло порядка 100 кораблей с грузоподъемностью 3,8 миллиона тонн, добавил он.
Относительно заявлений ряда крупных компаний о приостановке прохода судов через канал Рабиа высказал мнение, что это является временной мерой, зависящей от ситуации в регионе.
Крупнейшая французская логистическая компания CMA CGM в воскресенье сообщила, что прекращает отправку судов через Суэцкий канал на фоне атак США и Израиля на Иран. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk также заявил, что перевозки по маршрутам от Ближнего Востока и Индии до Средиземного моря и восточного побережья США теперь будут осуществляться вдоль мыса Доброй Надежды в ЮАР.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
