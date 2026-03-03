Судоходство по Суэцкому каналу идет в обычном режиме

КАИР, 3 мар – РИА Новости. Судоходство по Суэцкому каналу, связывающему Средиземное и Красное моря, идет в обычном режиме на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.

"Судоходство по каналу осуществляется в регулярном режиме в обоих направлениях. Канал продолжает круглосуточно оказывать свои услуги в привычном режиме", - сказал Рабиа, слова которого приводит администрация Суэцкого канала

За последние три дня через Суэцкий канал прошло порядка 100 кораблей с грузоподъемностью 3,8 миллиона тонн, добавил он.

Относительно заявлений ряда крупных компаний о приостановке прохода судов через канал Рабиа высказал мнение, что это является временной мерой, зависящей от ситуации в регионе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.