Судоходство по Суэцкому каналу идет в обычном режиме
Судоходство по Суэцкому каналу идет в обычном режиме - РИА Новости, 03.03.2026
Судоходство по Суэцкому каналу идет в обычном режиме
Судоходство по Суэцкому каналу, связывающему Средиземное и Красное моря, идет в обычном режиме на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава администрации... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:54:00+03:00
2026-03-03T15:54:00+03:00
2026-03-03T15:54:00+03:00
суэцкий канал
сша
иран
в мире
суэцкий канал
сша
иран
Судоходство по Суэцкому каналу идет в обычном режиме
КАИР, 3 мар – РИА Новости. Судоходство по Суэцкому каналу, связывающему Средиземное и Красное моря, идет в обычном режиме на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
"Судоходство по каналу осуществляется в регулярном режиме в обоих направлениях. Канал продолжает круглосуточно оказывать свои услуги в привычном режиме", - сказал Рабиа, слова которого приводит администрация Суэцкого канала
.
За последние три дня через Суэцкий канал прошло порядка 100 кораблей с грузоподъемностью 3,8 миллиона тонн, добавил он.
Относительно заявлений ряда крупных компаний о приостановке прохода судов через канал Рабиа высказал мнение, что это является временной мерой, зависящей от ситуации в регионе.
Крупнейшая французская логистическая компания CMA CGM в воскресенье сообщила, что прекращает отправку судов через Суэцкий канал на фоне атак США
и Израиля
на Иран
. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk также заявил, что перевозки по маршрутам от Ближнего Востока
и Индии
до Средиземного моря
и восточного побережья США теперь будут осуществляться вдоль мыса Доброй Надежды в ЮАР
.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.