Прощание с Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта
Культура
Культура
 
14:13 03.03.2026
Прощание с Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта
Прощание с Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта
Прощание с Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта
Прощание с драматургом Николаем Колядой, скончавшемся на 69-м году жизни, пройдет в Екатеринбурге 5 марта, сообщил РИА Новости министр культуры региона Илья... РИА Новости, 03.03.2026
культура
екатеринбург
россия
казахстан
денис паслер
николай коляда
коляда-театр
екатеринбург
россия
казахстан
екатеринбург, россия, казахстан, денис паслер, николай коляда, коляда-театр
Культура, Екатеринбург, Россия, Казахстан, Денис Паслер, Николай Коляда, Коляда-театр
Прощание с Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта

РИА Новости: прощание с драматургом Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта

Фотография драматурга Николая Коляды и цветы в фойе "Коляды-театра" в Екатеринбурге
Фотография драматурга Николая Коляды и цветы в фойе Коляды-театра в Екатеринбурге
© РИА Новости / Марина Молдавская
ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 мар – РИА Новости. Прощание с драматургом Николаем Колядой, скончавшемся на 69-м году жизни, пройдет в Екатеринбурге 5 марта, сообщил РИА Новости министр культуры региона Илья Марков.
"Да, 5 марта в Екатеринбурге ", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что прощание пройдет в 9.00 мск в "Коляда-Театре".
На странице театра в соцсети уточняется, что за церемонией прощания последует отпевание. Похоронят Николая Коляду на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер сообщил о кончине 68-летнего Коляды. Замдиректора театра Эка Вашакидзе рассказала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как Коляда "бы этого точно не хотел".
В понедельник в театре прошел предпоказ и премьера спектакля "Орфей спускается в ад", который успел закончить Коляда.
В понедельник возле театра и в фойе горожане зажигали лампадки и несли цветы к портрету драматурга.
Николай Коляда – выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель "Коляда-Театра", автор более 120 пьес. Он родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. "Коляда-Театр", гастролирующий по стране и всему миру, был создан в день рождения своего художественного руководителя в 2001 году.
Драматург Николай Коляда
Умер драматург Николай Коляда
2 марта, 07:00
 
Культура Екатеринбург Россия Казахстан Денис Паслер Николай Коляда Коляда-театр
 
 
