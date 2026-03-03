Фотография драматурга Николая Коляды и цветы в фойе "Коляды-театра" в Екатеринбурге

Прощание с Колядой пройдет в Екатеринбурге 5 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 мар – РИА Новости. Прощание с драматургом Николаем Колядой, скончавшемся на 69-м году жизни, пройдет в Екатеринбурге 5 марта, сообщил РИА Новости министр культуры региона Илья Марков.

"Да, 5 марта в Екатеринбурге ", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прощание пройдет в 9.00 мск в " Коляда-Театре ".

На странице театра в соцсети уточняется, что за церемонией прощания последует отпевание. Похоронят Николая Коляду на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

В понедельник губернатор региона Денис Паслер сообщил о кончине 68-летнего Коляды. Замдиректора театра Эка Вашакидзе рассказала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как Коляда "бы этого точно не хотел".

В понедельник в театре прошел предпоказ и премьера спектакля "Орфей спускается в ад", который успел закончить Коляда.

В понедельник возле театра и в фойе горожане зажигали лампадки и несли цветы к портрету драматурга.