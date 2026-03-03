Клинтон заявил, что не знает, с кем встречался Эпштейн в Белом доме

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что не имеет представления о том, с кем встречался скандально известный финансист Джеффри Эпштейн во время 17 визитов в Белый дом во время его президентства.

"Нет, в то время, когда это случилось, не знал", - сказал Клинтон во время дачи показаний конгрессу по делу Эпштейна , отвечая на вопрос, знал ли он, что финансист 17 раз посещал Белый дом. Видеозапись его показаний опубликована в понедельник.

По его словам, он не знает, просил ли в то время Эпштейн о личной встрече с ним. Кроме того, Клинтон "не имеет представления" о том, с кем именно встречался финансист в Белом доме.

"Я думаю, что большинство президентов понятия не имеют, кто приходит каждый день, если только это не кто-то, кто представляет личный интерес для президента", - подчеркнул он.

Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.