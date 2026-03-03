Рейтинг@Mail.ru
Клинтон считал девушек, сопровождавших Эпштейна, стюардессами - РИА Новости, 03.03.2026
03:59 03.03.2026
Клинтон считал девушек, сопровождавших Эпштейна, стюардессами
Клинтон считал девушек, сопровождавших Эпштейна, стюардессами
Клинтон считал девушек, сопровождавших Эпштейна, стюардессами
Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что считал девушек, сопровождавших финансиста Джеффри Эпштейна во время полетов, стюардессами. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:59:00+03:00
2026-03-03T03:59:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
билл клинтон
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, билл клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон
Клинтон считал девушек, сопровождавших Эпштейна, стюардессами

Клинтон заявил, что считал сопровождавших Эпштейна стюардессами

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что считал девушек, сопровождавших финансиста Джеффри Эпштейна во время полетов, стюардессами.
Видеозапись показаний Клинтона на слушаниях в комитете конгресса по надзору, которые прошли 27 февраля, опубликована в понедельник.
"Я никогда не видел, чтобы кто-то делал что-то не так. Я думал, это стюардессы", – завил экс-президент.
На вопрос, не смутила ли его повседневная одежда девушек, он ответил, что "не все они носят униформу на частных самолетах".
"Ну, я видел одну фотографию, на которой в зале ожидания в аэропорту одна из женщин растирает и массирует мне шею. Это все, что я видел", – сказал Клинтон в ответ на вопрос, приходилось ли ему становиться свидетелем того, как ему или другим пассажирам мужского пола когда-нибудь делали массаж молодые женщины из окружения Эпштейна.
Он также отметил, что не помнит, сколько раз ему оказывали такую услугу. По его словам, в тот день у него был "спазм шеи", поэтому он "позволил им помочь".
Ранее минюст США обнародовал список "массажисток" по делу покойного финансиста, в котором насчитывается 254 строки.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Эпштейн приглашал девушек якобы для работы массажистками, расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнБилл Клинтон
 
 
