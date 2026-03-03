Клинтон считал девушек, сопровождавших Эпштейна, стюардессами

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что считал девушек, сопровождавших финансиста Джеффри Эпштейна во время полетов, стюардессами.

Видеозапись показаний Клинтона на слушаниях в комитете конгресса по надзору, которые прошли 27 февраля, опубликована в понедельник.

"Я никогда не видел, чтобы кто-то делал что-то не так. Я думал, это стюардессы", – завил экс-президент.

На вопрос, не смутила ли его повседневная одежда девушек, он ответил, что "не все они носят униформу на частных самолетах".

"Ну, я видел одну фотографию, на которой в зале ожидания в аэропорту одна из женщин растирает и массирует мне шею. Это все, что я видел", – сказал Клинтон в ответ на вопрос, приходилось ли ему становиться свидетелем того, как ему или другим пассажирам мужского пола когда-нибудь делали массаж молодые женщины из окружения Эпштейна

Он также отметил, что не помнит, сколько раз ему оказывали такую услугу. По его словам, в тот день у него был "спазм шеи", поэтому он "позволил им помочь".

Ранее минюст США обнародовал список "массажисток" по делу покойного финансиста, в котором насчитывается 254 строки.