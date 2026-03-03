Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгрессу по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна рассказал, что скандальная фотография, на которой экс-глава Белого дома запечатлен в джакузи с одной из предполагаемых жертв Эпштейна, была сделана в Брунее и в сексуальный контакт с той девушкой он не вступал.
В ходе слушаний, которые прошли 27 февраля, Клинтону показали фотографию, где он лежит в джакузи с девушкой, чье лицо скрыто, с просьбой разъяснить, где и при каких обстоятельствах оно было сделано.
"Эта фотография была сделана в Брунее", - сообщил экс-президент.
Клинтон рассказал, что закрытое посещение бассейна в комплексе при отеле в тот вечер организовал султан Брунея, по приглашению которого экс-президент остановился в отеле и посетил бассейн.
"В конце я вышел (из бассейна - ред.) и обессиленный отправился спать", - сообщил Клинтон.
Он добавил, что не помнит никого, кто был с ним в джакузи, и выразил уверенность в том, что не в ступал в сексуальный контакт с находившейся рядом с ним девушкой.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.