Рейтинг@Mail.ru
Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/klinton-2078063777.html
Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна
Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна - РИА Новости, 03.03.2026
Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна
Бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгрессу по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна рассказал, что скандальная фотография,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:15:00+03:00
2026-03-03T03:15:00+03:00
в мире
бруней
сша
билл клинтон
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071695724_0:205:3275:2047_1920x0_80_0_0_91a04686bb9be601c7532fb4170d8ff6.jpg
https://ria.ru/20260227/klinton-2077286255.html
https://ria.ru/20260303/klinton-2078062340.html
бруней
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071695724_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_466629da762cfeb95bdbf96e61c4862a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бруней, сша, билл клинтон, джеффри эпштейн
В мире, Бруней, США, Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн
Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна

Клинтон сообщил, что фото в джакузи из дела Эпштейна было сделано в Брунее

© REUTERS / Kevin LamarqueФотографии бывшего президента США Билла Клинтона во время заседания в конгрессе в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна
Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона во время заседания в конгрессе в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона во время заседания в конгрессе в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгрессу по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна рассказал, что скандальная фотография, на которой экс-глава Белого дома запечатлен в джакузи с одной из предполагаемых жертв Эпштейна, была сделана в Брунее и в сексуальный контакт с той девушкой он не вступал.
В ходе слушаний, которые прошли 27 февраля, Клинтону показали фотографию, где он лежит в джакузи с девушкой, чье лицо скрыто, с просьбой разъяснить, где и при каких обстоятельствах оно было сделано.
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Клинтон начал дачу показаний по делу Эпштейна словом "стреляйте"
27 февраля, 21:08
"Эта фотография была сделана в Брунее", - сообщил экс-президент.
Клинтон рассказал, что закрытое посещение бассейна в комплексе при отеле в тот вечер организовал султан Брунея, по приглашению которого экс-президент остановился в отеле и посетил бассейн.
"В конце я вышел (из бассейна - ред.) и обессиленный отправился спать", - сообщил Клинтон.
Он добавил, что не помнит никого, кто был с ним в джакузи, и выразил уверенность в том, что не в ступал в сексуальный контакт с находившейся рядом с ним девушкой.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Билл Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна
Вчера, 02:51
 
В миреБрунейСШАБилл КлинтонДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала