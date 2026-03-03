Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна

Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона во время заседания в конгрессе в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгрессу по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна рассказал, что скандальная фотография, на которой экс-глава Белого дома запечатлен в джакузи с одной из предполагаемых жертв Эпштейна, была сделана в Брунее и в сексуальный контакт с той девушкой он не вступал.

В ходе слушаний, которые прошли 27 февраля, Клинтону показали фотографию, где он лежит в джакузи с девушкой, чье лицо скрыто, с просьбой разъяснить, где и при каких обстоятельствах оно было сделано.

"Эта фотография была сделана в Брунее", - сообщил экс-президент.

Клинтон рассказал, что закрытое посещение бассейна в комплексе при отеле в тот вечер организовал султан Брунея , по приглашению которого экс-президент остановился в отеле и посетил бассейн.

"В конце я вышел (из бассейна - ред.) и обессиленный отправился спать", - сообщил Клинтон.

Он добавил, что не помнит никого, кто был с ним в джакузи, и выразил уверенность в том, что не в ступал в сексуальный контакт с находившейся рядом с ним девушкой.