Билл Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна признался, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна, находясь на посту главы Белого дома.

В ходе слушаний, которые прошли 27 февраля, Клинтону задали вопрос, посещал ли он дом Эпштейна в должности президента США

"Я не помню, чтобы я это делал", - отметил Клинтон. Видео допроса опубликовал комитет по надзору палаты представителей США.

Он добавил, что не считает, что подобные случаи имели место.

« "Я не могу спекулировать, но все, что я могу сказать - это то, что я не помню, чтобы там бывал", - подчеркнул экс-президент.

При этом Клинтон с уверенностью констатировал, что точно никогда не посещал остров Эпштейна.

Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.