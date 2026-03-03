https://ria.ru/20260303/klinton-2078062340.html
Билл Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна
Билл Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна - РИА Новости, 03.03.2026
Билл Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна
Бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна признался, что не помнит, посещал ли он РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:51:00+03:00
2026-03-03T02:51:00+03:00
2026-03-03T03:13:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
билл клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102864/41/1028644140_0:137:2125:1332_1920x0_80_0_0_cc711ca6a46dab39109757e1d1ecdf7a.jpg
https://ria.ru/20260228/delo-2077324606.html
https://ria.ru/20260227/klinton-2077292707.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102864/41/1028644140_37:0:2088:1538_1920x0_80_0_0_692b653b23a92dda1a5ff0b3afd205cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джеффри эпштейн, билл клинтон
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон
Билл Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна
Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли дом Эпштейна, будучи президентом США
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна признался, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна, находясь на посту главы Белого дома.
В ходе слушаний, которые прошли 27 февраля, Клинтону
задали вопрос, посещал ли он дом Эпштейна
в должности президента США
.
"Я не помню, чтобы я это делал", - отметил Клинтон. Видео допроса опубликовал комитет по надзору палаты представителей США.
Он добавил, что не считает, что подобные случаи имели место.
«
"Я не могу спекулировать, но все, что я могу сказать - это то, что я не помню, чтобы там бывал", - подчеркнул экс-президент.
При этом Клинтон с уверенностью констатировал, что точно никогда не посещал остров Эпштейна.
Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.