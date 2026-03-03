Кириенко назвал Симоньян выдающимся просветителем

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян выдающимся просветителем и мужественным человеком.

Российское общество "Знание" ежегодно вручает награду "Знание.Премия" для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, лидеров общественного мнения в области просвещения. В 2026 году премия проходит в пятый раз.