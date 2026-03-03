Рейтинг@Mail.ru
Кириенко назвал Симоньян выдающимся просветителем - РИА Новости, 03.03.2026
17:25 03.03.2026
Кириенко назвал Симоньян выдающимся просветителем
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT
2026-03-03T17:25:00+03:00
2026-03-03T17:25:00+03:00
Маргарита Симоньян получила премию общества "Знание"
Маргарита Симоньян получила премию общества "Знание".
Кириенко назвал Симоньян выдающимся просветителем

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян выдающимся просветителем и мужественным человеком.
"Маргарита не только выдающийся профессионал, просветитель, но и невероятно мужественный человек. Маргарита, пожелаем вам здоровья и скорейшей возможности быть с нами в этом зале", - сказал Кириенко в ходе награждения Симоньян премией общества "Знание" за общий вклад в просвещение.
Церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия" проходит на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Главный редактор медиагруппы подключилась к церемонии онлайн для получения своей награды.
Российское общество "Знание" ежегодно вручает награду "Знание.Премия" для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, лидеров общественного мнения в области просвещения. В 2026 году премия проходит в пятый раз.
