Противники пытаются раскачать Россию изнутри, заявил Кириенко - РИА Новости, 03.03.2026
13:42 03.03.2026 (обновлено: 15:03 03.03.2026)
Противники пытаются раскачать Россию изнутри, заявил Кириенко
Противники пытаются раскачать Россию изнутри, заявил Кириенко
2026
Противники пытаются раскачать Россию изнутри, заявил Кириенко

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Противники России преследуют цель в условиях СВО раскачать страну изнутри, история доказала, что извне РФ взять нельзя, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В условиях специальной военной операции, в условиях информационной войны, которая идет против нашей страны, главная цель наших противников - попробовать раскачать Россию изнутри. Извне Россию взять нельзя, это доказала вся наша история, поэтому единственный шанс - это попробовать раскачать Россию изнутри", - сказал Кириенко в ходе заседания оргкомитета по проведению в Года единства народов России.
Первый замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что сейчас противники России пытаются "вбить клин" в национальное единство страны, дружбу и партнерские взаимоотношения между традиционными российскими конфессиями.
"Год единства народов России - это ответ на все попытки раскачивать нашу страну", - подчеркнул он.
