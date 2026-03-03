Противники пытаются раскачать Россию изнутри, заявил Кириенко

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Противники России преследуют цель в условиях СВО раскачать страну изнутри, история доказала, что извне РФ взять нельзя, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«
"В условиях специальной военной операции, в условиях информационной войны, которая идет против нашей страны, главная цель наших противников - попробовать раскачать Россию изнутри. Извне Россию взять нельзя, это доказала вся наша история, поэтому единственный шанс - это попробовать раскачать Россию изнутри", - сказал Кириенко в ходе заседания оргкомитета по проведению в Года единства народов России.
Первый замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что сейчас противники России пытаются "вбить клин" в национальное единство страны, дружбу и партнерские взаимоотношения между традиционными российскими конфессиями.
"Год единства народов России - это ответ на все попытки раскачивать нашу страну", - подчеркнул он.