Противники пытаются раскачать Россию изнутри, заявил Кириенко

"В условиях специальной военной операции, в условиях информационной войны, которая идет против нашей страны, главная цель наших противников - попробовать раскачать Россию изнутри. Извне Россию взять нельзя, это доказала вся наша история, поэтому единственный шанс - это попробовать раскачать Россию изнутри", - сказал Кириенко в ходе заседания оргкомитета по проведению в Года единства народов России.